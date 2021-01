Congo-Kinshasa: De crises économiques et d'impacts politiques dans la jeune histoire du Congo indépendant de 1960 à ce jour.

Le 23 juin et le 30 juillet 2020, j'ai publié, dans Forum des As, quotidien édité à Kinshasa, respectivement ma première contribution qui portait sur la période de 1960 à 1965 et ma deuxième Contribution relative à la période de 1966 à 1972.

Mes analyses portent sur des facteurs de la crise multiforme qui sévit au Congo Kinshasa depuis son indépendance. Etant donné que les analyses politiques foisonnent déjà, j'essaie de concentrer mes efforts sur les analyses des facteurs économiques négligés dans les choix des options politiques de notre pays. Je rappelle, néanmoins, que mes contributions ne sont pas des documents d'histoire économique, et encore moins, politique de notre pays, mais plutôt une sélection et une interprétation personnelle des certains faits. Cette 3ème contribution porte sur la période de 1973 à 1990. Encouragé par l'embellie des cours des métaux d'exportation, plus particulièrement du cuivre, en ascension depuis 1966, le gouvernement va se lancer, au début des années 1970, dans des emprunts de façon mal étudiée.

En effet, notre pays s'était livré à des emprunts aux conditions très dures comparativement à celles généralement pratiquées envers les pays à faible revenu auxquels il appartenait et appartient, hélas, encore aujourd'hui. En fin 1977, la dette extérieure du pays se montait déjà à 3,537 milliards de US$ dont 58 % avaient été contractés auprès des bailleurs de fonds privés, à des conditions commerciales.

Les deux tiers de ces 58 %, soit 39 % du total, avaient été contractés auprès des banques privées. Le tableau comparatif ci-dessous donne l'idée des conditions auxquelles notre pays s'était engagé et qu'il n'a évidemment pas pu respecter. On voit que le taux d'intérêt moyen des emprunts du Zaïre était plus de trois fois plus élevé et les délais de remboursement étaient deux fois plus courts que les moyennes des autres pays à faible revenu !

Avant que le gouvernement du Premier Ministre Adolphe Muzito n'obtienne, en 2010, l'allégement à près de 90 % de notre dette qui allait d'un échelonnement en échelonnement d'année en année, le stock nominal de la dette extérieure de la RDC s'élevait à 13,704 milliards de dollars au 31 décembre 2009 (Cfr. Rapport du FMI n°10/360 de décembre 2010). Avec cet argent très chèrement acquis, le gouvernement se lança dans de grands projets industriels et agricoles.

Il créa, à cet effet, trois pools de développement : (i) Kinshasa et Bas- Zaïre (Kongo central), pool énergétique avec construction de la Sidérurgie de Maluku et de la centrale hydroélectrique d'Inga I ; (ii) Shaba (Katanga), pool d'industrie minière avec l'objectif de faire passer la production annuelle de cuivre de 360 mille tonnes en 1969 à 460 mille tonnes de cuivre en 1974 et (iii) Province Orientale comme pool agricole.

Durant cette période de huit ans (1966-1974) de hausse du cours de cuivre, l'industrie avait commencé à se développer, en particulier dans le domaine de la fonte des métaux, de la transformation alimentaire, du textile, de la chaussure, des produits chimiques et de la fabrication de bicyclettes (Körner 1993. in Gabi Hesselbein. op. cit ).

Quant au pool agricole, rien de perceptible ne fut fait. La chute brutale du cours du cuivre qui sera divisé par trois en fin 1974 et les mesures de zaïrianisation et de nationalisation que nous verrons dans cette Contribution viendront mettre brutalement un point final à ce début de relance économique de notre pays.

Une loi marque au fer rouge, non seulement la période sous analyse (1972-1990), mais toute la vie du pays. Il s'agit de la loi n°73-009 du 5 janvier 1973 particulière sur le commerce, connue sous l'appellation courante de la loi sur la zaïrianisation qui extorquait les affaires des investisseurs étrangers au profit des hommes du pouvoir.

Son article 1 stipulait : "Les activités commerciales prévues à l'article 5 de la présente loi sont exclusivement réservées aux Zaïrois. Aux termes de la présente loi, sont Zaïrois : les personnes physiques de nationalité zaïroise ainsi que les sociétés de droit zaïrois dont le capital appartient en totalité aux zaïrois".

Quant à l'article 5, il disposait : "Les activités commerciales se répartissent en : (1) Commerce d'importation ; (2) Commerce d'exportation ; (3) Commerce de transit ; (4) Commerce de gros ; (5) Commerce de demi-gros ; (6) Commerce de détail ; (7) Services réputés commerciaux par la loi. "Cette loi acheva de mettre à terre l'économie de notre pays. Elle ne s'est jamais relevée. En effet, l'économie d'un pays est toujours tenue par des investissements directs tant nationaux qu'étrangers.

En arrachant aux investisseurs étrangers les commerces, Mobutu chassait les derniers investisseurs étrangers qui n'avaient pas voulu partir en 1960 sur l'appel du gouvernement belge par sa loi du 17 juin 1960 qui incitait, à deux semaines de la date de l'indépendance, les sociétés de droit congolais à opter pour le droit belge.

Comme les nationaux qui avaient bénéficié de la zaïrianisation étaient en principes des hommes et des femmes du pouvoir qui n'étaient pas nécessairement formés à la gestion des affaires commerciales, ils ne réussirent pas à maintenir l'activité de ces commerces, au bout de quelques mois, tout ou presque était en faillite définitive jusqu'à ce jour. La faillite de toutes les entreprises qui payaient des impôts et qui créaient et maintenaient des emplois plongea l'Etat dans des problèmes économiques et sociaux très graves.

Cependant, le prix de la tonne de cuivre qui était, au taux de dollar nominal, de 3000 US$ (soit 7000 US$ au dollar constant de 2008), masqua un tant soit peu les difficultés qu'avait le gouvernement à faire face à ses obligations.

Mais les choses ne tarderont pas à se gâter. En effet, à partir de septembre 1974, suite à la crise économique mondiale provoquée par la crise pétrolière, le cours du cuivre va chuter brutalement au tiers de sa valeur de 1973 et de début 1974. Le masque une fois tombé, la population et le gouvernement commenceront à vivre les réalités des fautes économiques commises depuis 1966.

Pendant toute l'année 1975, le cours du cuivre qui était de 3000 US$/tonne début 1974 stagne entre 1 101,32 et 1 167,40 US$ la tonne. Les revenus de l'État, en provenance du cuivre, qui étaient de 539 millions de zaïres en 1974, vont tomber à 435 millions de zaïres en 1975. Les revenus totaux d'exportation tombèrent de 1,381 milliards des US$ en 1974 à seulement 865 millions des US$ en 1975 (Körner 1988, in Gabi Hesselbein. " Essor et déclin de l'état congolais. Un récit analytique de la Construction de l'Etat ". Ed. Crisis States Research Center. Novembre 2007).

Le taux de croissance du produit intérieur brut commercialisé (PIBC) est de -6,8 %. La première valeur négative depuis 1967. Pour la première fois depuis 1967, le budget de l'État accuse un déficit de 173 millions de US$. Les réserves internationales du pays seront de 35 millions de US$ en négatif. Ceci va provoquer la rareté des biens et services importés et mettre en mal la valeur de la monnaie nationale face aux devises étrangères. Les importations diminueront de 10 % en termes réels.

Les arriérés du service de la dette se chiffreront à 320 millions de US$. De ce fait, les bailleurs de fonds commencèrent à hésiter à accorder au pays de nouveaux crédits. En désespoir de cause, le gouvernement se risqua à nationaliser certaines entreprises (le chemin de fer Katanga - Dilolo- Léopoldville (KDL) et autres). Erreur. La mauvaise gestion qui s'ensuivit et la croissance de la méfiance des Investisseurs étrangers aggraveront encore la situation financière des entreprises nationalisées.

Vers la fin de l'année, le gouvernement rétrocéda en partie les entreprises nationalisées la même année. Mais la confiance des investisseurs ne revint pas. Elle n'est jamais totalement revenue. C'est ce qui explique les difficultés qu'éprouvent les dirigeants de notre pays à lever des fonds sur les marchés financiers alors que le taux d'endettement de notre pays est très faible, soit 25 % du PIBC en 2020 (une dette de 12,5 milliards des US$ pour un PIBC de 50 milliards des US$). En effet, les bailleurs des fonds se basent sur la capacité de remboursement des pays et non sur la faiblesse du taux d'endettement surtout quand tout le monde sait que

la faiblesse de ce taux est dû non au remboursement des dettes antérieures mais à leur l'effacement. Ce qui est le cas de la RDC. Les pays du monde sont classés en catégorie de crédibilité envers des bailleurs des fonds. Les plus crédibles sont dans la catégorie A, les moyens dans B et les mauvais dans C.

La RDC est dans la catégorie C d'après le classement de Poor and Standard et le classement de Moody. Pour espérer lever des fonds d'emprunt, nous devons sortir de ce mauvais classement international. Le taux d'endettement de la France, du Japon, des Etats-Unis d'Amérique et de beaucoup d'autres pays développés est supérieur à 90%, mais sont tous classé dans la catégorie A.

Ceci leur permet de lever des dizaines des milliards des US$ sur les marchés financiers où la RDC, très peu endettée, lèverait difficilement des miettes. Comme toujours dans notre pays, à ces problèmes économiques, la réponse fut plutôt politique dans le sens de renforcer le pouvoir du Président de la République par des parodies d'élections et la répression.

Il fallait pourtant réunir toutes les forces vives du pays afin de faire une analyse libre et objective pour trouver les causes des malaises économiques et sociaux afin de prendre et appliquer des mesures nécessaires pour les juguler. Au lieu de cela, le pouvoir qui savait que la population en souffrance ne pourrait pas voter librement pour lui, va organiser, comme hier et aujourd'hui, c'est ce qui tue notre pays, des fausses élections. En effet, aux élections législatives du 02 novembre 1975, les organisateurs présentaient aux électeurs dans chaque circonscription électorale une seule liste, la liste du Mouvement Populaire de la Révolution, devenu parti unique depuis 1974.

La liste contenait les noms des candidats retenus par le parti pour la circonscription. Les électeurs de la circonscription électorale étaient de militants du parti réunis dans un stade de foot ou sur un terrain semblable. Ils devaient, pour exprimer leur vote, acclamer après la lecture des noms des candidats de la liste qu'ils ne connaissaient même pas étant tous de provinces ou de circonscriptions électorales différentes de celles des électeurs.

C'est ainsi que les 244 parlementaires, les "Commissaires du Peuple", comme les qualifiait la révision constitutionnelle du 15 août 1974, furent déclarés élus dans ce marasme économique. Pour terroriser la population, une trentaine de personnes, militaires comme civiles, est impliquée dans une affaire d'atteinte à la sureté de l'Etat, dans ce que l'on a appelé le "coup monté et manqué. Les accusés sont dégradés de leurs titres militaires et condamnés à l'issue d'un procès expéditif et non contradictoire à des peines différentes.

Leurs biens sont Confisqués. Sous la pression internationale, les sept condamnés à mort, dont le colonel Omba, ne sont pas exécutés. Graciés en 1979, ils ne seront pourtant jamais blanchis par la justice Militaire. Face à l'amenuisement des revenus miniers du fait de la chute des cours des minerais exportés, Mobutu se mit à convoiter le pétrole angolais de la province de Cabinda.

Soutenu par les occidentaux dans le cadre de la guerre froide, il engagea, en 1975, ses troupes dans la guerre civile d'Angola afin de soutenir le Front national de libération de l'Angola (FNLA) contre le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola (MPLA), d'obédience marxiste, soutenu par l'Union soviétique. La province angolaise du Cabinda fut occupée par l'armée zaïroise. Menaçant de prendre Luanda, la capitale, les troupes zaïroises furent finalement défaites par le corps expéditionnaire cubain venu au secours d'Agostino Neto, Président Angolais, qui avait déjà à ses côtés, des gendarmes Katangais, Zaïrois, anciens militaires de Tshombe.

A la suite de ce cuisant échec, la politique d'ingérence de Mobutu dans les affaires angolaises s'intensifia avec le soutien des Forces armées zaïroises au Front de libération de l'enclave du Cabinda (FLEC), et plus tard, à l'Union Nationale pour l'Indépendance Totale de l'Angola (UNITA) de Jonas Savimbi. En représailles, le gouvernement de l'Angola ferma le chemin de fer de Benguela par lequel le Zaïre exportait le gros de ses minerais. Le transport de ces minerais par Maputo au Mozambique et par l'Afrique du Sud coûtait très cher.

Quant à la voie nationale via Ilebo, non seulement, il était très couteux, mais sa capacité ne permettait pas d'écouler toute la production minière du Katanga. Cette guerre perdue et cette fermeture de la voie ferrée de Benguelas portèrent un coup très dur aux finances publiques déjà faibles du fait de la division par trois du cours de cuivre entre 1974 et 1975. L'année 1976 connaît une légère hausse du prix du cuivre qui va monter jusqu'à 1541,85 US$ la tonne. Mais il baissera vite pour retomber à environ 1211,45 US$ la tonne en décembre de cette même année. Le gouvernement est en difficulté.

Il fait appel au Fonds monétaire international (FMI). Celui-ci accorde 150 millions de US$ à des titres divers, mais impose aussi sa cure habituelle d'austérité. Une limite sera imposée aux salaires et aux prêts bancaires des entreprises. Malgré l'application de toutes ces mesures imposées par le FMI (paiement des arriérées des services de la dette, la réglementation des emprunts, blocage des salaires etc.), l'impasse budgétaire sera de 310 millions de zaïres au lieu de 60 millions prévus. Le PIB connaîtra un taux de croissance négatif (-4,7 %). Les arriérés de la dette extérieure se chiffreront à 450 millions des US$.

Le chômage s'accrut et l'inflation cumulée atteignit 80 % à la fin de l'année. L'indice de salaire réel ne représente plus que 56,3 % de celui de 1970, alors que l'indice comparatif des prix pour la même Période était de 400,6 %. L'accord avec le FMI permit finalement d'aboutir à des ententes avec le Club de Paris (les créditeurs publics) et le Club de Londres (les créditeurs privés) (Körner 1988, in Gabi Hesselbein. op.cit). Dès le début de l'année 1977, le gouvernement du Congo adoptera un autre programme du FMI visant à freiner l'inflation et à relancer, un tant soit peu, l'économie du pays.

Plus concrètement, le programme s'était fixé l'objectif de décroître le déficit budgétaire pour qu'il passe de 310 millions de zaïres en 1976 à 175 millions de zaïres en 1977. Pour cela, le gouvernement introduira de nouvelles mesures fiscales, notamment sur l'exportation de café et de pétrole.

Le gouvernement se décidait aussi à réduire de 20 % les dépenses de l'État. Pour soutenir ce programme, le FMI approuvera en avril 1977 un accord de confirmation de 52 millions de US$. Il approuvera aussi l'achat de la contrevaleur de 33 millions de US$ au titre de la facilité de financement compensatoire.

Le prix de la tonne de cuivre était remonté légèrement de 1211,45 US$ fin 1976 à 1431,72 US$ en février 1977, pour ensuite plonger jusqu'à 1101,32 US$ en juillet 1977 jusqu'à la fin de l'année. L'inflation ne sera pas totalement freinée car elle atteindra 60 % en valeur cumulée à la fin de l'année à Kinshasa ; ce qui était le double de l'objectif fixé par le programme. Malgré l'augmentation de la production minière de 4,7 %, le PIBC diminua de 2,3 %.

Le déficit budgétaire total sera de 235 millions de zaïres en1977 contre 175 millions fixés par le programme. Les arriérés de payement de la dette extérieure, au lieu de baisser, augmenteront encore de 123 millions de US$. Peut-être du fait de la création de nouvelles taxes sur l'exportation, les exportateurs ne rapatrieront qu'une partie seulement de l'argent de la vente du café. Ceci aggravera encore la situation de manque de devises déjà cruciale du fait de la chute du cours du cuivre.

Le compte des réserves internationales est en rouge pour la troisième année consécutive. L'encours des arriérés de paiement de la dette extérieure se montera à 800 millions de US$. Suite à l'inflation, le salaire réel qui représentait 54 % de la valeur de celui de 1970 en 1976 n'en représentera plus que 37 %. La grogne populaire s'accentue.

Reculant devant la grogne populaire, le gouvernement déroge au blocage du salaire nominal demandé par le FMI. En réaction, le FMI ne débloquera plus que 6 millions de US$ sur les 52 millions qu'il avait approuvés dans l'accord de confirmation. Au mois de novembre, il (le FMI) suspendra de facto ledit accord.

Un syndicat des banques privées avait déjà décidé de ne plus accorder au gouvernement un prêt de 250 millions de US$ qu'il lui avait promis. La réponse de l'Angola à l'invasion de son territoire par les troupes zaïroises en 1975 et au soutien de Kinshasa à l'UNITA et au FLEC, Luanda lança sur le Zaïre les ex-gendarmes Katangais, organisés en mouvement politico militaire, le Front national de libération du Congo (FLNC). L'attaque débuta le 8 mars 1977, lorsqu'environ 1000 à 1500 membres du FLNC ont envahi le Shaba (Katanga), province du sud ouest du Zaïre, avec le soutien gouvernemental de l'Angola.

Le 02 avril 1977, le Président Mobutu dont l'armée mal équipée et mal payée recule sans résistance devant le FLNC, appelle au secours le milieu occidental, affirmant que son pays est envahi par des troupes communistes angolaises avec l'appui de l'Union Soviétique et de Cuba. Son appel est entendu. L'avancée du FLNC est stoppée à la porte de Kolwezi lorsque 1500 hommes de troupes marocains, transportés par avion vers le Zaïre le 10 avril 1977 par le gouvernement français, ont repoussé les rebelles du FNLC. Les 70 millions de dollars de l'opération marocaine ont été payés par l'Arabie Saoudite. L'Égypte envoie une douzaine des pilotes et le Soudan des conseillers militaires. L'attaque a entraîné des représailles du gouvernement sur les populations civiles du Katanga, ce qui a conduit à l'exode massif de réfugiés ainsi qu'à l'instabilité politique et économique au pays.

Cependant, le pays entier attendait les rebelles du FLNC comme des sauveurs tant la misère sévissait partout. (A suivre)

Hydrogéologue. Professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa. Ancien député national et ancien ministre.