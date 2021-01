Afrique: Covid-19 - L'Angola signale 478 guérisons en 24 heures

Luanda — Les autorités sanitaires angolaises ont enregistré, au cours des dernières 24 heures, 478 patients guéris de Covid-19, 110 nouvelles infections et aucun décès.

Les patients guéris ont été enregistrés dans cinq provinces, à savoir Luanda (367), Zaïre (90), Cunene (16), Huambo (trois) et Bié (deux).

Selon le bulletin d'information sur la pandémie de Covid-19 publié jeudi par la Commission multisectorielle pour la prévention et la lutte contre le Covid-19, les nouveaux cas ont été confirmés à Luanda (46 cas), Cuanza Sul (24), Bié (21), Huambo (cinq), Zaïre (deux), les provinces d'Uíge, Benguela et Moxico ont enregistré trois cas chacune. Les provinces de Huíla, Namibe et Cabinda ont signalé un cas positif chacune.

Les âges des personnes nouvellement infectées varient entre un à 81 ans.

Le document indique l'Angola compte 17. 974 infections depuis le début de la pandémie dans le pays, dont 11 955 patients guéris, 413 décès et 5 422 cas actifs.

Parmi les cas actifs, deux sont dans un état critique, neuf graves, 76 modérés, 97 présentent des symptômes légers et 5 422 sont asymptomatiques.

Les autorités sanitaires suivent 410 personnes en quarantaine institutionnelle et 3 911 personnes sous surveillance.

