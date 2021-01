Congo-Brazzaville: Discrimination

La meilleure manière d'éliminer le stigmate attaché au sida et la discrimination qui en résulte au sein des milieux divers n'a pas fini d'aiguiser les réflexions.

Alors que des stratégies entières sont mises en place depuis des décennies pour tenter d'éradiquer ces obstacles rebelles à la prévention et au traitement du VIH-sida, le mal existe encore, en témoignent les confidences que nous rapportons dans ce numéro.

Si l'on reconnaît de plus en plus que les programmes de lutte contre le VIH-sida doivent s'attaquer de front à ces questions, les chercheurs n'ont, semble-t-il, toujours pas trouvé de méthode efficace qui permette d'assurer le suivi des changements d'attitudes à l'égard des personnes affectées.

Dans le monde entier et au Congo chez nous d'ailleurs, les réactions à la pandémie du sida varient du silence et de la dénégation à l'hostilité et à la violence ouverte. De crainte de se voir rejeté et socialement isolé, les gens hésitent à se faire tester ou à se faire soigner s'ils sont séropositifs.

Ceux qui sont infectés ou soupçonnés de l'être seront parfois mis à l'index ou maltraités, et se verront refuser des emplois ou des logements, voire soins et traitement dans les centres hospitaliers. Ces réactions entravent les efforts de prévention et de traitement et ne font qu'aggraver l'impact de l'épidémie. Des solutions devront être identifiées et résolues, car il est fondamental de prendre des résolutions efficaces. La vie doit continuer au-delà de la maladie.