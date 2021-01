Cote d'Ivoire: Formation politique - Les activités de l'institut Amadou Gon Coulibaly lancées ce vendredi

L'institut de formation qui porte le nom de l'ancien Premier ministre sera fonctionnel à partir de ce matin.

Le gouvernement veut immortaliser Amadou Gon Coulibaly par la création d'un institut de formation portant le nom de l'ancien Premier ministre. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes a annoncé, le lundi 4 janvier, à l'auditorium de la Caistab au Plateau, que la cérémonie de lancement de cette structure est prévue ce vendredi matin à Abidjan Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody. Il a précisé, au cours de cette rencontre avec les organisations de jeunesse, que l'objectif de cet institut est de perpétuer les actions de l'ex-chef du gouvernement et surtout de faire la promotion des valeurs de loyauté, d'intégrité, d'engagement, de fidélité, du sens de l'état...qui ont caractérisé ce grand homme d'État. « Cet institut va s'adresser à l'ensemble des jeunes, toutes tendances confondues. Cet institut qui va porter le nom de l'ancien Premier ministre sera, en tout cas c'est notre volonté, le premier instrument de formation dans la sous-région et qui devra former année après année des cohortes de jeunes qui peuvent s'engager soit dans la société civile soit au niveau des partis politiques de leurs choix », a-t-il expliqué.

Mamadou Touré a informé que l'intégration des jeunes au sein de cet institut, qui sera logé aux II Plateaux-Les Vallons, non loin de l'ambassade du Ghana, se fera sous la base de sélection des dossiers. Le ministre a tenu à préciser que ce sont des mécènes qui vont accompagner cette initiative. Dans cette perspective, il a confié que des structures et organisations ont déjà accepté d'associer leurs images à ce projet. Il s'agit entre autres, selon lui, de la fondation Félix Houphouët pour la recherche de la paix, les universités publiques à travers les facultés de sciences politiques, la fondation Friedrich Neumann, l'International libéral, la fondation Leaders pour la paix de l'ancien Premier ministre français, Jean Pierre Raffarin. Mamadou Touré a fait savoir que cette personnalité française sera justement présente le vendredi 8 janvier, à la cérémonie de lancement de l'institut Amadou Gon Coulibaly. Et que celle-ci fera même, le lendemain, c'est-à-dire le samedi 9 janvier, un cours sur le leadership. Il n'a pas manqué d'instruire l'assistance que des débats, des échéances et conférences meubleront les festivités de cette journée de lancement de cette organisation baptisée du nom de l'ex-chef du gouvernement.