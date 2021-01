Angola: Covid-19 - Plus de 100 Angolais retenus en RDC

Uíge — Cent quatre-vingt-deux Angolais sont retenus en République démocratique du Congo (RDC) depuis mars 2020, en raison de la pandémie Covid-19 qui sévit dans le pays, a déclaré jeudi l'administrateur de Maquela do Zombo, Ntoto Faitoma.

Se confiant à l'Angop, le responsable a expliqué que ces Angolais se trouvent à la frontière de Kimpangu, Kindompolo et Nkondo en RDC, et se sont retrouvés là-bas pour des raisons de décès, de commerce et de traitement, entre autres raisons.

D'autre part, il a fait savoir que 15 citoyens de la RDC sont également retenus en Angola pour la même raison.

Il a expliqué que ce sont des commerçants et ne peuvent pas traverser la frontière, en raison du décret présidentiel de l'état de calamité, qui interdit la circulation à la frontière.

