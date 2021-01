Congo-Kinshasa: Budget de 12 millions USD pour la session extraordinaire - Vers un tollé général !

*6.964.932.119 Francs Congolais pour le Budget de rémunérations, 16.112.211.075 Francs Congolais pour le Budget de fonctionnement, 1.015.000.000 Francs Congolais pour les frais relatifs à l'organisation des élections du bureau définitif sont les sommes qui forment les 24.092.143.194 Francs Congolais, soit 12 millions de dollars américains, pour la tenue de la session extraordinaire à l'Assemblée Nationale.

C'est ce qu'a présenté l'Honorable Christophe Mboso N'kodia, Président du Bureau d'âge, au Premier Ministre Sylvestre Ilunga dans une correspondance datée du 29 décembre 2020 et qui défraye la chronique depuis ce jeudi 7 janvier 2020. Des acteurs politiques tels que Seth Kikuni, Delly Sessanga, l'activiste des Droits de l'Homme Jean-Claude Katende, l'entrepreneur Abed Achour et le Professeur Florimond Muteba, PCA du Conseil d'Administration de l'Observatoire de la Dépense Publique (ODEP) et consorts n'ont pas hésité à manifester leur indignation face à ce Budget qui parait, pour quelques-uns d'entre eux, d'une méprise et d'une insulte au peuple congolais ainsi que d'une somme exorbitante en ce temps de crise économique, social, sanitaire dans lequel se trouve la République Démocratique du Congo.

Après la cérémonie de remise-reprise avec l'équipe Mabunda, déchu le 10 décembre 2020 sur fond d'une pétition, le bureau d'âge conduit par l'Honorable Député Christophe Mboso a reçu mission de poursuivre l'examen des pétitions à charge d'un membre du Bureau définitif de l'Assemblée Nationale, de procéder à l'élection et l'installation du nouveau bureau définitif de la chambre basse du Parlement, de s'atteler sur les projets de loi de ratification et le contrôle parlementaire. Ces dossiers devront être analysés au cours de la présente session extraordinaire qui se tient du 5 janvier au 3 février 2021.

Conformément aux prescrits de l'article 100 de la Constitution et de l'article 105 du règlement intérieur, Christophe Mboso a proposé un budget évalué à 12 millions de dollars américains pour la tenue en bonne et due forme de ladite session.

Aucune erreur !

Pour un proche du bureau d'âge qui a requit l'anonymat, la proposition de l'Honorable président du bureau d'âge est régulière et s'inscrit dans la droite ligne de ce qu'aura proposé ses prédécesseurs. Pour ce dernier, la faute n'est pas à imputer à l'actuel dirigeant de l'Assemblée Nationale, mais plutôt à tous ceux qui auront agi contre l'esprit et la lettre de la transparence dans la gestion des deniers publics et de la gouvernance.