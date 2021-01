Cote d'Ivoire: Législatives 2021/Rhdp Treichville-Marcory - François Amichia appelle au consensus

Le responsable régional du Rhdp à Treichville et Marcory a rencontré les militantspour parler de l'élection des députés du 6 mars.

Le Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) prépare activement les élections législatives du 6 mars 2021 à Treichville et Marcory. Dans ce cadre, François Albert Amichia, coordinateur régional de ces localités, a présidé une rencontre avec le bureau politique, les militants et les sympathisants. Au cours de cette réunion le 5 janvier, Albert Amichia a invité les militants à conjuguer leurs efforts pour parler d'une seule et même voix.

« Notre coordination va mettre sur pied deux comités de médiation à Marcory et Treichville, présidés par le coordinateur régional. Ces comités auront pour mission d'examiner les dossiers et de vérifier s'ils répondent aux critères exigés. Notre souhait est d'obtenir un consensus dans notre région », a déclaré François Amichia. Pour lui, il faut donner la majorité des sièges au Président Alassane Ouattara à l'Assemblée nationale pour lui permettra de mettre en œuvre son projet de société.

Aussi le responsable régional du Rhdp de Treichville et Marcory exhorte-t-il les militants à faire preuve de discipline, d'unité et de cohésion au sein du parti, en vue de bien préparer les élections. « Cela passe par le choix de notre candidat. Il nous faut envoyer à l'hémicycle des personnes outillées, capables de défendre les intérêts du Président de la République et de revenir nous rendre compte », a indiqué Albert Amichia.

Pour les élections législatives, la circonscription électorale de Treichville a droit à un député, contre deux pour la circonscription de Marcory.