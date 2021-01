Afrique du Sud: Conseil des ministres - L'interdiction aux passagers venant du Royaume-Uni et d'Afrique du Sud étendue au 31 janvier

Les passagers en provenance ou qui ont transité par le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud durant ces dernières deux semaines ne peuvent toujours pas venir à Maurice. L'interdiction de territoire à ces personnes a été repoussée du 8 janvier au 31 janvier, en raison du coronavirus mutant.

C'est une des décisions du Conseil des ministres ce de vendredi 8 janvier. «Cabinet has taken note of the alarming situation of the COVID-19 pandemic prevailing across the world and the new variant of the virus which has been detected in UK and South Africa. A new variant has also been detected in Nigeria and the Ministry of Health and Wellness is closely monitoring the situation."

A noter (et ce n'est pas dans le compte-rendu du cabinet) que le Royaume-Uni a lui interdit d'accès les ressortissants d'Afrique australe, dont Maurice, hier.

Par ailleurs, le Conseil des ministres a accordé un moratoire d'un an par rapport à l'interdiction des contenants alimentaires en plastique non-biodégradable : «Allow a moratorium until 15 January 2022 in respect of the banning of non-biodegradable single use plastic bowls, cups and trays used by the local food industry for packaging of fresh, pre-cooked/ cooked food products."