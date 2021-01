Congo-Kinshasa: PPRD - Le Comité Exécutif/Kasaï Oriental dément toute adhésion à l'Union Sacrée

Réuni ce mercredi 6 janvier 2020 dans la ville de Mbuji-Mayi, Chef-lieu de la province du Kasaï Oriental, le Comité Exécutif provincial du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD) affirme ne pas être concerné par l'adhésion d'Alphonse Ngoyi Kasanji à l'Union Sacrée de la Nation.

Ce dernier prétendant, selon eux, avoir reçu mandat de sa base pour mener cette démarche auprès du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi. Pour une réplique farouche qui intervient seulement trois jours après la confirmation de l'adhésion de l'ancien gouverneur et actuel Député National Ngoyi Kasanji, le dimanche 3 janvier 2021 à l'Hôtel Béatrice, les représentants de ce Comité ont déclaré que la base du PPRD /Kasaï Oriental demeure une et indivisible et réitère sa loyauté à Joseph Kabila Kabange, Président National de ce parti politique et Autorité Morale du Front Commun pour le Congo.

C'est à la conclusion d'une analyse "froide" que le Comité Exécutif provincial du PPRD/Kasaï Oriental a pris acte de l'adhésion libre de quelques-uns de ces membres et ténors à l'Union Sacrée de la Nation, vision politique et patriotique du Président Félix Tshisekedi qu'il a prônée à haute et intelligible voix dans ses discours du 23 octobre et 6 décembre 2020 à la Nation, et celui du 14 décembre 2020 devant le Parlement.

A l'occasion de cette sortie médiatique, le Comité Exécutif provincial de cette formation politique dément avoir octroyé un quelconque mandat à Alphonse Ngoyi Kasanji pour porter haut leur voix dans l'Union Sacrée de la Nation, initiative d'office qui entre en contradiction avec la philosophie prêchée, enseignée et brandie par la plateforme politique chère au Sénateur à vie Joseph Kabila.

Pour éviter toute confusion, ce Comité a profité de l'opportunité pour réitérer son attachement indéfectible aux idéaux du PPRD et son soutien sans relâche au Fermier de Kingakati.

Au sein même du Front Commun pour le Congo, pour rappel, il a été constaté l'adhésion à l'Union Sacrée de certains de leurs cadres politiques placés, pour la plupart, à des fonctions au Gouvernement de la République, aux Gouvernorats et tant d'autres postes de direction.