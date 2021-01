Cote d'Ivoire: Investiture de Nana Akufo-Addo - Le Chef de l'État a pris part à la cérémonie à Accra

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a pris part hier à Accra à la cérémonie d'investiture de son homologue ghanéen, Nana Akufo-Addo. Au terme de la cérémonie, il a regagné Abidjan dans l'après-midi. A l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, il a été accueilli à sa descente d'avion par des membres du gouvernement avec à leur tête le Premier ministre Hamed Bakayoko, ainsi que d'autres hautes personnalités de son cabinet présidentiel.

Le Chef de l'État a participé à cette cérémonie en présence de plusieurs autres Chefs d'État et de gouvernements. Entre autres, Macky Sall du Sénégal, George Weah du Liberia, Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, Bah Ndaw, président par intérim du Mali, Maréchal Idriss Déby du Tchad, João Manuel Gonçalves Lourenço de l'Angola, Teodoro Obiang NGuema Mbasogo de Guinée Équatoriale...

Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, a également effectué le déplacement au Ghana, au nom du Président Emmanuel Macron. Ainsi que le ministre britannique de l'Afrique James Duddridge, le président de la Commission de la Cedeao Jean-Claude Brou, celui de la Commission de l'Ua Moussa Faki Mahamat, et bien d'autres hautes personnalités d'Afrique et du monde.

Selon plusieurs sources médiatiques, au cours de sa prestation de serment, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a affirmé qu'il restera fidèle à la Constitution de son pays. Il a aussi pris l'engagement de la protéger et de la défendre à tout moment.

Pour rappel, le 7 décembre 2020, plus de 17 millions d'électeurs ghanéens étaient convoqués aux urnes pour élire le Président à la magistrature suprême, pour un mandat de quatre ans. Douze candidats, y compris Nana Akufor-Addo et John Dramani, étaient en lice. Selon les résultats annoncés par la Commission électorale, deux jours plus tard, le Président sortant Nana Akufo-Addo, issu du Npp (Nouveau parti patriotique), avait été réélu à la tête du pays avec 51,59 % des voix, contre 47,36 % pour John Dramani Mahama du Congrès national démocratique (Ndc), arrivé en deuxième position.