Afrique: Examen des candidatures à la présidence et au comité executif de la CAF - Me Senghor et Anouma passent d'office, Ahmad Ajourné, Yahya et Motsepe au 2nd tour

Les résultats d'examens d'éligibilité à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF) qui étaient attendus le 12 janvier prochain, ont finalement été rendus publics hier, jeudi 7 janvier. Selon une note d'information publiée dans le site de la CAF, Me Augustin Senghor et Jacques Anouma passent d'office. En revanche, le président sortant, Ahmad a été ajourné. Quant aux candidatures d'Ahmed Yahya et de Patrice Motsepe, même si elles ont été jugées «recevables», le comité a estimé que des contrôles supplémentaires sont nécessaires avant une décision finale. Une nouvelle audition leur sera organisée au Caire le 28 janvier 2021, précise la note.

La commission de gouvernance de la Confédération africaine de football (CAF) s'est réunie au Caire les 5 et 6 janvier 2021, convoquée par son président M. Michel Kizito Brizoua-Bi, pour effectuer les contrôles d'éligibilité des candidats aux postes de président et de membres de la CAF du Comité Exécutif de la CAF. Cinq candidatures se sont présentées officiellement pour la présidence de la CAF et seize candidatures ont été enregistrées pour un poste de membre du Comité exécutif de la CAF.

À la fin des travaux, le comité a statué comme suit: «Candidats autorisés à figurer sur la liste des candidats à la présidence: M. Augustin Emmanuel Senghor (Sénégal), avocat, 55 ans. Président de la Fédération sénégalaise de football depuis août 2009 et membre du comité exécutif de la CAF depuis février 2018. M. Jacques Bernard Daniel Anouma (Côte d'Ivoire), 69 ans, Directeur Financier: Ancien membre du comité exécutif de la FIFA, ancien président de la Fédération ivoirienne de football et président d'honneur de la Fédération ivoirienne de football. Quant à la Candidature du président sortant, Ahmad, elle a été déclarée «inéligible».

AHMED YAHYA ET PATRICE MOTSEPE AU SECOND TOUR

Par ailleurs, il faut noter qu'il y a eu deux Candidats à la présidence qui nécessitent des contrôles supplémentaires. Selon la note, il s'agit de M. Ahmed Yahya (Mauritanie), 44 ans, homme d'affaires, président de la Fédération mauritanienne de football et membre du comité exécutif, * et M. Patrice Tlhopane Motsepe (Afrique du Sud), * 58 ans, homme d'affaires, président de club (Mamelodi Sundowns FC). Leurs candidatures ont été jugées recevables. Cependant, le comité a estimé que des contrôles supplémentaires sont nécessaires avant une décision finale. A cet effet, une audition de ces candidats sera organisée au Caire le 28 janvier 2021.

Pour rappel, la CAF élira pour un mandat de quatre ans le successeur de M. Ahmad Ahmad lors de la 43ème Assemblée générale ordinaire élective, prévue le 12 mars 2021 à Rabat, au Maroc. En outre, pour les candidats au Conseil de la FIFA, le contrôle d'éligibilité est en cours au niveau des organes de la FIFA et le résultat sera communiqué en temps voulu.

CANDIDATS AUTORISES A PARTICIPER A L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE EXECUTIF

1. Wadie Jary (Tunisie)

2. Mustapha Ishola Raji (Libéria)

3. Djibrilla Hima Hamidou (Niger)

4. Edwin Simeon- Okraku (Ghana)

5. Adoum Djibrine (Tchad)

6. Suleiman Waberi (Djibouti)

7. Isayas Jira (Éthiopie)

8. Feizal Ismael Sidat (Mozambique)

9. Elvis Raja Chetty (Seychelles)

10. Maclean Cortez Letshwithi (Botswana)

11. Kanizat Ibrahim (Comores)

12. Patricia Rajeriarison (Madagascar)

13. Lawson Hogban-Latré-Kayti Edzona (Togo)

NOMINATIONS AU COMITE EXECUTIF NECESSITANT DES VERIFICATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. Mamadou Antonio Souaré (Guinée)

2. Seidou Mbombo Njoya (Cameroun)

3. Arthur De Almeida E. Silva (Angola)