Cote d'Ivoire: Gestion de la commande publique - La Direction générale des marchés publics certifiée ISO 9001 version 2015

Dans le cadre de l'amélioration du système de traitement des marchés publics, la Direction générale des marchés publics (Dgmp) s'est engagée dans un processus de certification de ses procédures. Après de long mois de travail, l'administration qui a en charge la gestion de la commande publique a obtenu son certificat ISO 9001 version 2015.

La norme ISO 9001 version 2015 est utilisée pour certifier les systèmes de management de la qualité. En effet, celle-ci met l'accent sur l'amélioration continue des organisations, la satisfaction de la clientèle, l'engagement et l'implication active de la direction au plus haut niveau ainsi que du personnel. La certification Qualité de la Direction des Marchés Publics est la conjonction d'une approche très volontariste de management associée à des méthodologies rigoureuses et innovantes. Plus spécifiquement, la certification de la Dgmp vise à garantir la qualité de ses prestations et donner un gage de confiance à ses partenaires et clients.

Pour Moussa Sanogo à qui la distinction décernée par Sgs a été présentée officiellement hier, lors d'une cérémonie organisée à l'immeuble Sciam, au Plateau, la certification ISO 9001 vient conforter la Dgmp dans sa volonté de se doter de procédures et de modes opératoires performants. En clair, cette norme internationale engage désormais cette administration dirigée par François Sansan Youl à délivrer des prestations de qualité conformes aux exigences de leurs clients dans le strict respect de la réglementation en vigueur.« L'acquisition de ce certificat est le début d'une aventure. Il ne s'agit pas d'obtenir le certificat maintenant et de dormir sur ses lauriers. De façon périodique, la Dgmp sera auditée pour assurer qu'elle le mérite. Cela va constituer une incitation très forte pour elle-même à faire en sorte de satisfaire tous les jours les clients en particulier les entreprises qui viennent pour challenger au niveau de la commande publique », a indiqué Moussa Sanogo.

Auparavant, Seydou Traoré, directeur général du Budget et des Finances publiques, direction de laquelle dépend le Dgmp, a rappelé que c'est en 2015 que cette direction s'est lancée dans la démarche qualité.

Et le 15 mars 2017 démarrait le processus au niveau de la Dmp, aujourd'hui Dgmp. Trois années après, soit le 28 décembre dernier, le cabinet Sgs remettait le certificat de conformité de la Dmp à la norme Iso 9001 version 2015 au cours d'une cérémonie organisée à la cité financière .