Sénégal: Hommage par Alpha Amadou Sy - Professeur Abdoulaye Bara Diop, l'expression vivante de la rigueur, de l'humilité et de l'altruisme

À l'annonce de la disparition de l'éminent Maître dans ses quatre-vingt onzième années, Pr Buuba Diop a rendu hommage à un compatriote qui s'est évertué «à remplir ses missions dans la rigueur et l'humilité »

Lui faisant écho, Marie Aida Diop Wane saluera en Abdoulaye Bara Diop « un homme de paix et d'ouverture ». À Penda Mbow de renchérir, en s'inclinant devant la mémoire « d'un grand Monsieur très engagé » : « L'apport du grand sociologue est inestimable, ses travaux sur le système inégalitaire dans la société wolof demeurent incontournables ».

De l'engagement, en effet, il en avait fait preuve dans le triple axe de la recherche scientifique, de la formation des étudiants et de l'implication dans les luttes citoyennes. S'il est vrai qu'il a abordé plusieurs questions d'ordre sociologique, il reste que ce sont ses investigations sur la société wolof, consignées dans son chef-d'œuvre, La société wolof, tradition et changement, les systèmes d'inégalité et de domination, édité en 1981, que retient « le grand public ».

Abdoulaye Bara Diop a fait œuvre de pionnier en parvenant à extirper la sociologie des mailles de l'eurocentrisme et de l'africanisme. Cette liberté d'esprit, adossée à une solide connaissance de son milieu, lui a permis de contribuer à une intelligence beaucoup plus positive des phénomènes aussi complexes et sensibles que celui des castes.

Ainsi, il a su montrer comment, sur la base de ces critères que sont la spécialisation professionnelle, l'hérédité et l'endogamie, se dessine « une bipartition principale donnant d'un côté les géér et, de l'autre, les ñeeño. » Par cet éclairage, il a mis le curseur sur cette division binaire dont la complexité réside aussi dans le fait que cette formation sociale décline un « ordre hiérarchique décroissant » dont les composantes sont : « les géér (paysans généralement et les ñeeño dont les sous-groupes sont les jëf-lekk (artisans), les sab-lekk (musiciens, chanteurs, laudateurs), les ñoole (courtisans, serviteurs, bouffons). »

Cette approche lui permet de s'inscrire à porte- en- faux contre ceux qui considèrent que les géér ne constituent pas une caste : « Ce point de vue ignore la bipartition fondamentale de la société wolof donnant le couple d'opposition géér/ ñeeño dont les termes renvoient à des groupes appartenant à un système social unique : celui des castes. Ils ont en commun les mêmes caractéristiques qualifiant celles-ci : spécialisation professionnelle, hérédité, endogamie. » Sans occulter l'objection que peut soulever un tel point de vue, il nous est loisible d'en retenir la portée politique dans un contexte où la lutte pour l'égalité des citoyens trouve son corollaire dans la lutte pour l'avènement de l'État de droit.

Cette analyse du Pr Abdoulaye Bara Diop du phénomène des castes favorise l'égalité entre des citoyens dont leur espace naturel qu'est la République ne connait qu'un seul critère de distinction entre ses membres : le mérite. En tout état de cause, il mènera des investigations suffisamment denses et originales pour être saluées comme des références incontournables dans le domaine des sciences sociales comme en témoignent ses nombreuses publications.

En plus d'être homme de terrain, il est crédité d'une compétence et d'une générosité remarquables au service des étudiants dans le cadre des enseignements-apprentissages et de leur accompagnement dans la rédaction de leurs mémoires et thèses. Et comme mu par une volonté inébranlable de se consacrer entièrement à son pays, il fera profiter à ses concitoyens son expertise par l'animation des cadres de réflexion créés dans la perspective d'élargir pour le Sénégal l'horizon des possibles.

Ainsi, Abdoulaye Bara Diop a dirigé non seulement le Comité scientifique des Assises nationales ouvertes le 1er décembre 2008, mais aussi celui de la Commission Nationale de Réforme des Institutions (CNRI). Mais cet engagement, loin de relever d'un phénomène de mode ou d'un effet d'entrainement, avait trouvé sa raison dans son appartenance à cette forte dynamique historique qui avait mis en demeure les intellectuels et hommes de culture africains « d'assumer leur tâche générationnelle », pour reprendre Frantz Fanon.

Dans ce contexte, malgré les pesanteurs liées à la guerre froide, les Africains, acquis à la cause de l'émancipation de leurs peuples, s'étaient évertués à élargir leurs espaces de convergence par l'expression culturelle. Cet esprit, incarné par Alioune Diop, n'était pas étranger à Abdoulaye Bara Diop.

Pour preuve, il sera parmi les éminents membres fondateurs, en 2007, de la section sénégalaise de la Communauté Africaine de culture, née en 2005 des cendres de la Société Africaine de Culture et dont le Président est le Nigérian Wole Soyinka. Révélatrice est aussi son initiative prise de verser à la CACSEN un montant équivalent à une dizaine d'années de cotisation afin qu'elle puisse dérouler son programme culturel. Loin de s'épuiser dans l'anecdotique, cet acte est resté un cas d'école en tant qu'expression condensée à la fois de générosité, de discrétion et d'attachement à une bonne cause ! Bien plus, ce geste renvoie à tout du Professeur : l'effacement, cette sobriété aux accents pudiques, l'altruisme et le don de soi.

Au-delà de l'émotionnel, la perte cruelle de l'éminent compatriote renvoie les chercheurs à leur devoir de poursuivre l'œuvre du Maître en contribuant à proposer une plus grande lisibilité du champ social, rendu plus complexe par l'enchevêtrement des phénomènes qui le structurent. Elle incite aussi à un devoir d'évaluation des Assises, une dizaine d'années après l'organisation historique des Assises nationales. Il n'est pas superflu de permettre à tous ceux qui en ont cru, pour y avoir consacré leur énergie et leur intelligence à l'instar du Professeur Abdoulaye Bara Diop, d'être édifiés sur les impacts de ces assises sur le cours politique, sur les dynamiques citoyennes et sur l'état de nos institutions ?

Mais de manière beaucoup plus générale, le décès du professeur Abdoulaye Bara Diop, qui s'ajoute à cette liste déjà terriblement longue de nos remarquables compatriotes disparus que sont, entre autres, Alassane Ndaw, Amady Aly Dieng, Sémou Pathé Guèye, Ousmane Sembene, Aminata Diaw Cissé, Mame Younous Dieng, Djibril Diop Mambéty, Boubacar Ly, Ousmane Sow Huchard, Hamidou Dia, Ndiaga Mbaye, Mansour Kama et Babacar Touré, soulève la question de notre devoir de reconnaissance et de gratitude.

Évidemment, il y aura toujours quelques bonnes volontés qui, en fonction de leurs moyens et surtout de leurs sensibilités idéologiques et politiques, commémoreront le décès et/ou la naissance de telle ou telle autre personnalité. Certes, les « plus chanceux » d'entre eux verront leur nom associé à des sites. Mais, soixante ans après nos indépendances, il n'est que grand temps d'interpeler l'État sénégalais à travers le ministère de la Culture et nos universités sur le sort à réserver à nos illustres disparus.

L'impératif est très précisément de voir comment intégrer leurs œuvres dans le patrimoine national et se résoudre à perpétuer leur héritage. Cette attention méritée aura aussi l'avantage de participer à doter les enfants de la République d'une mémoire suffisamment fournie pour leur permettre d'avoir une prise sur leur présent et de préfigurer leur avenir en sachant de qui tenir.

En attendant de voir ces vœux bénéficier de l'attention qu'ils requièrent, nous nous inclinons devant la mémoire de notre illustre compatriote. Et d'un même mouvement, présentons, au nom de la CACSEN, nos condoléances les plus sincères à tous nos concitoyens, à toute la communauté des chercheurs, et des femmes et hommes de culture. Nos condoléances notamment à sa veuve l'éminente linguiste Arame Fall et sa belle-sœur, la talentueuse romancière, Aminata Sow Fall.

Philosophe/écrivain,

Président de la section sénégalaise de la Communauté Africaine de Culture