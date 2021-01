Togo: Nicolas Lawson - « Le système qui gouverne notre pays n'est qu'une irrécurable ruine »

Bourré d'incompétents, d'arrivistes et de corrompus, le Gouvernement Tomégah-Dogbè va connaître une chute selon le président du Parti du Renouveau et de la Rédemption, Nicolas Lawson, qui s'exprimait ainsi à travers son message de vœux de nouvel an.

« Je suis toujours attentif à la rumeur du lendemain. Je savais donc par présentiment, depuis les années 80, qu'une civilisation était en train de mourir et une autre est en train de naître. N'étant donc pas dérouté personnellement, je crains cependant que notre gouvernement actuel ne s'effondre dans un avenir très proche. Car il est stérile et paralysé par des décisions surannées », a lancé Nicolas Lawson dans son message de vœux de nouvel an.

Toutefois, Fo Nico souligne les paralysies qui vont entraîner le déclin de ce gouvernement qui ne constitue que le retard du peuple togolais.

« Je sais que je ne suis pas souvent compris par la masse inculte, ni aimé des politiciens corrompus. Car trop souvent je dis des vérit-és amères. Ainsi je réaffirme que le régime actuel est incompétent, corrompu et malveillant, indigne pour notre parti, anachronique aux principes des notions de la paix sociale. Le gouvernement actuel est une menace pour notre bonheur. Par conséquent, il doit être transformé de fond en comble, nous devons inventer un nouveau mode de gouvernement. Ce n'est pas le moment de faire la promotion du genre, mais de promouvoir les compétences », a-t-il mentionné.

Et d'ajouter : « Pourquoi infecter le cœur du pouvoir par des "Eve" ? S'il fallait une femme pour diriger le gouvernement de la République, ne faut-il pas plutôt une "Séphora", sinon plus que ça ? Cette année est la 21e année de ce 21e siècle. Nous devons essentiellement modifier toutes les structures, car elles sont vétustes et de moins en moins opérationnelles et ne sont plus adapter aux exigences d'un monde radicalement transformé par le coronavirus ».

Cependant, il faut un gouvernement digne qui doit répondre aux attentes du peuple.

« Le système qui gouverne notre pays n'est qu'une irrécurable ruine. Il faut impérativement la mise en place d'un nouveau régime avec un nouveau gouvernement reposant sur des principes novateurs », a-t-il souligné.

Par ailleurs, Nicolas Lawson juge palliatives les mesures édictées par le Gouvernement pour riposter contre la pandémie virale et appelle l'opposition à maintenir le cap pour un nouvel ordre.