Maroc: Abdeslam Ouaddou annonce son retour

Hospitalisé le mois dernier, Abdeslam Ouaddou a annoncé son retour sur le banc du MC Oujda, actuelle lanterne rouge de Botola.

Abdeslam Ouaddou s'est remis de ses problèmes de santé. Il s'apprête à diriger les prochains entrainements de son club. «Après un temps de convalescence, je reprends le chemin du terrain. Merci à toutes et tous pour vos messages de soutien et par la même occasion tous mes meilleurs vœux de bonheur, de bonne santé et de réussite pour l'année 2021 à toutes et tous», a écrit le jeune entraineur sur son compte Twitter.

