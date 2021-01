Maroc: Salé - Interpellation de trois individus, dont un policier à la retraite, pour enlèvement et séquestration (DGSN)

Rabat — Le service préfectoral de la police judiciaire de Rabat a diligenté vendredi une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, pour identifier les circonstances entourant l'implication présumée d'un policier à la retraite, de son frère et d'un chauffeur de voiture de transport de marchandise dans une affaire d'enlèvement et de séquestration.

La salle de commandement et de coordination de la préfecture de police de Rabat a reçu vendredi matin, un avis via le numéro d'urgence "19", sur l'enlèvement d'un individu à bord d'un véhicule utilitaire au quartier "Hassan", indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant qu'une coordination sur le terrain avec les services de sûreté provinciale de Salé a permis de localiser les suspects et la victime et de les interpeller à Bab Lamrissa dans la même ville.

Selon les données préliminaires de l'enquête, la victime présumée est de nationalité arabe et fait l'objet de plusieurs avis de recherche à l'échelle nationale pour son implication dans l'émission de chèque sans provision.

Cet individu s'est emparé également de sommes d'argent qu'il a reçues de la part du policier retraité dans le cadre de transactions à caractère commercial entre eux, ce qui a poussé ce dernier à le séquestrer avec l'aide de son frère, avant de prendre contact avec son épouse et lui demander de payer ses dettes contre sa libération, ajoute la même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, et ce afin de déterminer les tenants et les aboutissants de ces actes criminels, ainsi que d'interpeller d'éventuels individus impliqués dans cette affaire, conclut la DGSN.