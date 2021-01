Maroc: AGO de la Fondation MAP - Adoption des rapports moral et financier (2019-2020), du Plan d'action et du budget 2021

Salé — L'Assemblée générale ordinaire de la Fondation MAP (FMAP) a adopté, vendredi à Salé, les rapports moral et financier au titre des exercices 2019 et 2020, ainsi que le Plan d'action de 2020-2021 et le budget de 2021.

Le rapport d'activités de la Fondation fait ressortir que les exercices 2019 et 2020 ont été marqués par l'acquisition de nouvelles compétences et l'amélioration de la qualité des prestations, centrées sur six axes: l'audiovisuel, web média, soft skills, la couverture sociale, l'excellence scolaire et les activités.

Ainsi, la Fondation MAP a réalisé un programme de formation complet avec le CIFAP, leader européen de la formation dans les métiers de l'audiovisuel et du journalisme, où 16 collaborateurs ont bénéficié d'une formation en Community management. Un programme d'un volume de 160 Jours/Homme (JH) couvrant les différents contenus multimédia spécifiques aux divers réseaux sociaux, tandis que pour le volet du développement personnel 37 nouvelles recrues ont participé à un cycle en la matière sous le thème "Cultiver l'excellence pour intégrer MAP21", soit un volume de 592 JH.

Dans le même cadre, la convention conclue par la Fondation MAP avec l'Institut de formation du ministère des Finances, a permis aux journalistes "Economie et finances" et aux cadres des moyens généraux de bénéficier de 210 JH de formation présentielle, selon le rapport.

En ce qui concerne l'amélioration des compétences managériales, la FMAP a entamé, en 2020, pour le compte de la MAP, la réalisation d'un programme de formation intitulé "Le Manager à toute épreuve".

Côté Couverture médicale, la FMAP a conclu un nouveau contrat pour une couverture d'hospitalisation plus avantageuse en contrepartie d'une police plus compétitive.

Par ailleurs, au titre de l'année 2019, 48 enfants du personnel actif et retraité ont participé à la colonie de vacances 2019 et 16 agents actifs et retraités ont reçu le prix de mérite leur permettant d'accomplir le rituel de la Omra, tandis que 4 agents actifs et retraités ont pu effectuer le pèlerinage à la Mecque.

Quant au plan d'action 2021, il prévoit, entre autres, la reprise des activités de la formation et de l'accompagnement du lancement de la chaine de télévision M24 et de RIM Radio, un séminaire des pôles de la MAP, la construction du nouveau siège de FMAP et le lancement de MAP Institute.

Dans une allocution à cette occasion, le président de la Fondation MAP, M. Khalil Hachimi Idrissi s'est dit "satisfait" de la qualité des prestations qu'offre la Fondation à tout le personnel de l'agence, surtout en cette "conjoncture sanitaire", tout en s'acquittant de ses tâches à l'égard des bénéficiaires (suivi, traitement, dépistage, isolement...). "La Fondation de la MAP était au rendez-vous", a tenu à souligner M. Hachimi Idrissi.

Evoquant les projets futurs de l'institution, le président de la FMAP a annoncé le lancement en 2021 des travaux de construction du nouveau siège de la Fondation, ainsi que la création de MAP Institute qui aura pour vocation, en tant que Think tank, l'accompagnement des activités de recherche de la MAP notamment les études des médias et leur développement.

M. Hachimi Idrissi a saisi cette occasion pour mettre l'accent sur la question de l'intégration des nouvelles recrues à la MAP, la qualifiant d'"idée stratégique". Il a, dans ce contexte, souligné l'importance de la formation dans l'acquisition de nouvelles compétences (linguistiques, soft skills...).

A cet égard, M. Hachimi Idrissi a évoqué la nécessité de la participation des pôles régionaux et internationaux de la MAP dans cette dynamique en termes d'intégration, de formation et de développement des capacités, assurant que la mobilité du personnel de la MAP est intrinsèquement liée à la maîtrise des langues étrangères.

De son côté, le Secrétaire général de la MAP, M. Rachid Boumhil, qui a présenté les rapports moral et financier (2019-2020) ainsi que le Plan d'action et le budget 2021 de la FMAP, a indiqué, dans une déclaration à M24, que l'amélioration des prestations sociales sont "le socle de l'action de la Fondation, soit 70% de ses charges d'exploitation".

"2021 est considérée comme une année de reprise de la formation présentielle qui a été légèrement perturbée par la covid-19", a fait savoir le SG de la MAP, soulignant qu'un programme, dédié aux pôles régionaux et internationaux, va traduire la nouvelle stratégie de la MAP en matière de mobilité à l'international et tout ce qui est en relation avec la chaine M24 et RIM Radio.