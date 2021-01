Sénégal: Respect des mesures barrières - Mamadou Talla veut «plus de rigueur et de vigilance» dans le milieu scolaire

Suite à l'instauration de l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu partiel dans les régions de Dakar et de Thiès et les récentes mesures prises par ses collègues de l'Intérieur et des Transports terrestres en vue de stopper la propagation de la Covid-19, le ministre de l'Education nationale est aussi monté au créneau pour rappeler le dispositif de lutte contre la pandémie en milieu scolaire.

En effet, dans une circulaire datée du 8 janvier et adressée aux inspecteurs d'académie, inspecteurs de la formations, chefs d'établissements et directeurs d'écoles du pays, Mamadou Talla a rappelé « le caractère obligatoire » du respect des mesures barrières dans les lieux de service.

« Je vous exhorte à plus de rigueur et de vigilance pour le respect strict de cette exigence dans tout l'espace scolaire », leur a-t-il notifié, rappelant dans la foulée que « l'école, qui a aussi pour vocation d'asseoir des compétences de vie courante, constitue le meilleur cadre pour promouvoir les mesures d'hygiène individuelle et collective ». C'est le sens, selon M. Talla, des efforts considérables que l'Etat du Sénégal et ses partenaires continuent de consentir depuis l'apparition de la pandémie.

Concernant, par ailleurs, les régions de Dakar et Thiès, en plus de l'obligation du port du masque dans l'espace scolaire, le ministre de l'Education nationale demande à ses services de se limiter « aux activités strictement pédagogiques et d'éviter tout autre rassemblement », conformément aux dispositions des arrêtés n°030 et 031 signés le 6 janvier par le ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique. S.GUEYE