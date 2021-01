Angola: Covid-19 - Rétablissement de 757 patients en 24 heures

Luanda — L'Angola a enregistré au cours des dernières 24 heures la guérison de 757 patients du covid-19, dont l'âge varie de 1 à 63 ans.

Selon la directrice nationale de la Santé, Helga Freitas, qui faisait le point sur la situation de la pandémie en Angola, durant la même période, deux personnes âgées de 48 et 64 ans ont rendu l'âme dans les provinces de Luanda et Huambo.

Les rétablissements ont eu lieu à Luanda (507), Cabinda et Cuanza Norte (50 chacun), Malanje (49), Benguela (47), Huila (18), Uíge (12), Bengo (9), Zaïre (6), Luanda Sul (4), Cuanza Sul (3), Huambo et Namibe (2) et Moxico et Cunene (1).

La responsable a encore précisé que le pays comptait désormais 18.066 cas parmi lesquels 4.939 en traitement, 12.712 guérisons et 415 décès.

