Angola: Le pays maintient sa stratégie de promotion de la paix

Luanda — La République d'Angola maintiendra sa posture de partenaire stratégique international et de promoteur de la paix, de la stabilité et du développement harmonieux des peuples d'Afrique et du monde, a déclaré vendredi, à Luanda, le ministre des Relations extérieures, Tete António.

Pour cette raison, il a réaffirmé que la diplomatie angolaise continuera de contribuer à la résolution des conflits qui affligent encore les régions du sud, du centre et des Grands Lacs du continent africain.

Selon le ministre, qui s'exprimait lors de la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an, les flambées de tension en République démocratique du Congo et en République centrafricaine préoccupent l'Angola, d'où l'appel aux peuples et aux hommes politiques de ces pays pour qu'ils trouvent la meilleure issue par le biais du dialogue afin de garantir la paix et la stabilité pour tous.

«Nous sommes également préoccupés par la vague d'attentats terroristes dans certains pays africains, comme le Mali, le Tchad, le Nigéria, le Mozambique et le Cameroun, une situation qui ne contribue en rien au processus de développement de nos pays et à la création des conditions du bien-être. de nos populations », a-t-il souligné.

En présence de membres du Corps diplomatique accrédité en Angola et de hauts fonctionnaires du ministère des Relations extérieures (Mirex), Tete António a salué la diplomatie angolaise pour son dévouement et ses efforts désintéressés même en période de pandémie.

Pour cette raison, il a réaffirmé que la diplomatie angolaise continuera de contribuer à la résolution des conflits qui affligent encore les régions du sud, du centre et des Grands Lacs du continent africain.

Selon le ministre, qui s'exprimait lors de la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an, les flambées de tension en République démocratique du Congo et en République centrafricaine préoccupent l'Angola, d'où l'appel aux peuples et aux hommes politiques de ces pays pour qu'ils trouvent la meilleure issue par le biais du dialogue afin de garantir la paix et la stabilité pour tous.

«Nous sommes également préoccupés par la vague d'attentats terroristes dans certains pays africains, comme le Mali, le Tchad, le Nigéria, le Mozambique et le Cameroun, une situation qui ne contribue en rien au processus de développement de nos pays et à la création des conditions du bien-être. de nos populations », a-t-il souligné.

En présence de membres du Corps diplomatique accrédité en Angola et de hauts fonctionnaires du ministère des Relations extérieures (Mirex), Tete António a salué la diplomatie angolaise pour son dévouement et ses efforts désintéressés même en période de pandémie.