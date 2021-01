Algérie: Lyon - La piste Islam Slimani, c'est du sérieux

Islam Slimani à Lyon ? La piste menant à l'Algérien devient de plus en plus sérieuse alors que Moussa Dembélé est annoncé sur le départ.

Chez les Gones, on ne veut pas être surpris. De plus en plus proche du départ et dans le viseur de West Ham et surtout de l'Atletico Madrid, Moussa Dembélé laissera un vide dans l'attaque du club rhodanien qui s'empresse déjà pour trouver le joueur qui pourrait le remplacer.

Annoncé dans le viseur de l'OL depuis quelques jours, Islam Slimani devient une piste sérieuse. A en croire Foot Mercato, l'international algérien a maintenu les contacts avec Lyon ces derniers mois et serait emballé à l'idée de rejoindre le club de Ligue 1. Mieux, le Fennec, qui n'est pas utilisé à Leicester, serait même prêt à consentir un effort financier.

Toutefois, Slimani, sous contrat avec les Foxes jusqu'en juin prochain, ne veut pas être prêté pour six mois. Il attend de Lyon un contrat d'un an et demi.