Congo-Brazzaville: Postes et télécoms - Léon Juste Ibombo confiant sur la relance des entreprises publiques sous tutelle

Le ministre en charge des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a dressé, le 8 janvier à Brazzaville, le bilan des chantiers réalisés par son département au cours de ces dernières années et les réformes en cours.

La réforme des deux entreprises publiques, la Société des postes et de l'épargne du Congo (Sopéco) et Congo Télécom, ainsi que l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE) a été amorcée depuis quelques mois par le gouvernement, a précisé le ministre Léon juste IBombo.

Congo Télécom et l'ARPCE ont connu récemment des changements à leur tête et au niveau de leur mode de gestion, a-t-il poursuvui.

Par contre, la situation de la Sopéco continue de susciter des vives inquiétudes. Cette entreprise est au bord de la faillite, a affirmé le membre du gouvernement. Créée sur les cendres de l'Office national des postes et télécommunications, la Sopéco n'arrive pas à payer ses quelques centaines de travailleurs qui revendiquent plus de vingt mois de salaires impayés et des cotisations sociales.

La tutelle prône le dialogue pour la préservation de la paix sociale au sein de l'entreprise. En même temps, le ministre promet l'opérationnalisation du Fonds d'accès au service postal universel qui aiderait la Sopéco à assurer le service sur l'ensemble du territoire national, la formation du personnel aux métiers du numérique, l'inventaire du patrimoine de cette société pour pouvoir mobiliser des ressources financières nécessaires.

« L'appui du ministère à la résolution de la situation de la dette de la Sopéco à l'égard de la société Air France pour renouer avec le transport postal à 85% . La Sopéco devra poursuivre ce service dans le cadre du Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques, la couverture des zones blanches et des équipements multimédias des établissements scolaires », a-t-il fait savoir .

Outre l'état de santé des entreprises publiques du secteur numérique, le ministre a évoqué l'actualité liée à la gestion de la fibre optique et la mise en concession d'une partie de celle-ci. Selon lui, la procédure de passation de marché à la société YAO Corp est légale et qu'il s'agit de la mise en valeur des brins inexploités de la fibre optique aérienne à travers un partenariat public-privé.

« La politique nationale, en matière des infrastructures télécom, a deux volets : le premier est lié à la Couverture nationale en télécommunications qu'assure Congo Télécom et le second au projet Cab, financcé par des partenaires et confié à la société Yao Corp », a signifié le conférencier.

Il a, par ailleurs, annoncé la réalisation à partir de cette année de la construction du réseau à fibre optique pour l'interconnexion avec la Centrafrique, grâce à l'apport financier de la Banque africaine de développement(BAD), du Data center national avec l'apport financier de la BAD, du Free roaming pour faciliter les appels téléphoniques avec d'autres pays d'Afrique centrale, l'acquisition d'un système automatique de gestion et de contrôle du spectre de fréquences radioélectriques.