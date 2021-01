Congo-Brazzaville: Université Denis-Sassou-N'Guesso - La rentrée aura lieu le 1er février

A l'issue de la descente effectuée le 8 janvier, le Premier ministre Clément Mouamba a confirmé la date du début des cours à l'université Denis-Sassou-N'Guesso. L'inauguration, quant à elle, aura lieu le 5 février, soit quatre jours après la rentrée.

Les instituts supérieurs des sciences géographiques, environnement et aménagement; d'architecture, d'urbanisme, bâtiment et travaux publics font partie des établissements de l'université Denis-Sassou-N'Guesso qui débuteront les cours le 1er février 2021. « A cette date, les activités académiques seront effectives concernant ces modules de formation. Six cents étudiants sont attendus. Progressivement avec l'ouverture des autres parcours, nous allons atteindre 1200 et plus », a expliqué le Premier ministre après avoir visité les salles de classe et le site d'hébergement qui accueilleront les étudiants.

Par ailleurs, Clément Mouamba a souligné que les spécialités qui seront opérationnelles dès le 1er février répondent aux besoins du pays dans les secteurs précis, notamment les travaux publics, l'environnement...

Les autres spécialités qui s'en suivront, avec le temps, obéissent également à la même nécessité. L'adéquation formation-emploi justifie le fait que l'université Denis-Sassou-N'Guesso soit majoritairement constituée d'instituts techniques, a dit le chef du gouvernement.

Bien avant la visite du Premier ministre, le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean Richard Itoua, a procédé le 6 janvier à l'installation de l'équipe dirigeante de l'université Denis-Sassou-N'Guesso. Cette équipe est présidée par le Pr Ange Antoine Abena tandis que le Pr Théophile Obenga est le président du conseil d'administration de l'alma mater.