Congo-Kinshasa: Entreprises publiques - Sylvestre Ilunga réhabilite le directeur général de Cami

Le Premier ministre annule ainsi la décision du ministre des Mines et demande à ce que la remise et reprise entre le suspendu et son adjoint ne soit pas effectuée, en attendant le « dossier complet » qui lui sera transmis.

Dans une correspondance adressée au ministre des Mines, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba bloque la remise et reprise entre le directeur général de Cadastre minier (Cami) et son adjoint. Alors que le premier cité avait, auparavant, été suspendu par le ministre chargé de ce secteur tout en l'enjoignant de passer le bâton à son adjoint. « Par copie me réservée de votre lettre n°CAB.MIN/MINES/01/00001/2021 du 7 janvier 2020, vous m'informez de votre décision portant suspension du directeur général du Cadastre minier et de l'instruction donnée au directeur général adjoint d'assumer l'intérim de ce dernier. Y faisant suite, je vous informe que j'annule votre décision et vous demande de préparer et me soumettre au préalable, toutes affaires cessantes, un dossier complet quant à ce pour examen », peut-on lire dans cette correspondance du chef du gouvernement au ministre des Mines. Et de demander, entre-temps, qu'aucune remise et reprise ne soit effectuée entre le directeur général et son adjoint.

Il est rappelé que le ministre des Mines avait motivé sa décision de suspension du directeur général du Cami par un constat de mauvaise gestion. Des sources indiquent déjà que le ministre des Mines avait été induit en erreur par ses collaborateurs dans la prise de cette décision. « Le travail de contrôle de la gestion du Cami effectué par mes auditeurs a indiqué un dysfonctionnement dans ce service du ministère des Mines qui trouvent l'origine dans la centralisation du pouvoir autour du directeur général qui décide seul sans consultation de la tutelle et même de ses propres collaborateurs », avait fait remarquer le ministre des Mines dans sa correspondance adressée au directeur général du Cami sur sa suspension.

Pour le ministre des Mines, la non-transparence observée était un signe de mauvaise gouvernance et était inadmissible dans le domaine des mines conformément à la loi en vigueur. « De plus, votre comportement d'insubordination étant une faute lourde, vous êtes suspendu de vos fonctions jusqu'à nouvel ordre », avait-il écrit.