Sénégal: Dakar Dem Dikk - Le nouveau Directeur général dresse un tableau sombre de la situation

Le nouveau Directeur général Dakar Dem Dikk, Oumar Bounkhatab Sylla, a dépeint, hier, en conférence de presse, un sombre tableau de la société de transport public. Une situation peu reluisante qu'il impute à son prédécesseur.

Trois mois après sa nomination à la tête de Dakar Dem Dikk, Oumar Bounkhatab Sylla a fait, hier, sa première sortie médiatique. Et pour une première, il faut dire qu'elle fut détonante. En effet, dépeignant la situation de l'entreprise à la date de sa prise de fonction le 15 septembre 2020, il dit avoir trouvé 29,4 milliards de Fcfa de pertes cumulées sur les cinq derniers exercices ainsi que des dettes estimées partiellement à 30,6 milliards de Fcfa. Pour les actifs financiers à sa prise de fonction, Oumar Bounkhatab Sylla informe n'avoir trouvé que la « somme dérisoire » de 81 millions Fcfa disponibles dans les comptes bancaires et les caisses de Dakar Dem Dikk.

Cette situation financière qu'il juge « catastrophique » a fait que, d'août 2020 à décembre 2020, c'est l'Etat du Sénégal qui a payé les salaires des travailleurs de la boîte à raison de 800 millions par mois. Une masse salariale qu'il explique par des « effectifs pléthoriques » de 3162 agents. Au même moment, le Directeur général informe que les recettes journalières sont tombées à moins de 10 millions de Fcfa à cause de la Covid 19, « montant insignifiant qui ne permet même pas de supporter le coût du carburant », précise-t-il.

Un parc de bus en souffrance

Tout comme les finances, le matériel roulant de Dakar Dem Dikk n'est pas au mieux, si l'on en croit Oumar Bounkhatab Sylla. D'après lui, sur les 1032 bus, les 504 sont en panne, soit environ 50% du parc de bus. Ce, faute de maintenance préventive et de disponibilité de pièces de rechange.

Ce diagnostic posé, le patron de Dakar Dem Dikk dit avoir, en 100 jours, posé des actes forts allant dans le sens de redresser cette situation. A son actif, il cite le déblocage du marché de pièces de rechange à travers des commandes d'un montant d'environ 1,5 milliard sont en cours de livraison, la réparation de plus de 150 autobus, la mise en place d'un stock de sécurité permanent de 200 mille litres de carburant, à raison de 100 mille litres par dépôt, la restauration de la confiance avec les fournisseurs d'exploitation, la rationalisation des dépenses...

Sur le supposé blocage des indemnités de l'ancien Directeur Moussa Diop, son successeur assure qu'il n'en est rien. Selon Oumar Bounkhatab Sylla, sur les 120 millions de Fcfa d'indemnité que son prédécesseur réclame, il a déjà perçu 58 064 667 Fcfa dont 28 064 667 Fcfa de droits légaux en fin septembre et 30 000 000 Fcfa comme premier acompte sur ses indemnités de départ en fin novembre. Oumar Bounkhatab Sylla pense que les sorties et attaques de son prédécesseur pourraient s'expliquer par une certaine peur à cause de l'audit physique concernant tous les agents qu'il a commandité et qui a révélé, provisoirement, plus de 225 agents non identifiés et dont les salaires sont suspendus pour le mois de décembre. « Naturellement, au fur et à mesure que certains se signaleront, on procédera aux régulations éventuelles », a-t-il assuré. En revanche, si ces emplois fictifs sont avérés, cela pourrait faire l'objet de poursuites pénales, a-t-il fait savoir.