Cote d'Ivoire: Bin-Houyé - Un dispensaire et un bâtiment de trois classes pour deux villages de la commune

Le conseil municipal de Bin-Houyé a bouclé l'année 2020 en force. Deux actions de développement majeures en faveur des populations qui en ajoutent à l'engagement du maire, Méman André Narcisse, d'impulser un souffle nouveau à sa commune.

La pose de la première pierre d'un dispensaire à Souapleu II et d'un bâtiment de trois classes pour l'école primaire publique de Zohougleu, deux villages de la commune, respectivement situés à 7 et 2 kilomètres de Bin-Houyé, en est une illustration. Et cela a donné lieu à des réjouissances populaires dans lesdits villages.

Le maire de Bin-Houyé a révélé que ces deux chantiers devraient être achevés avant la fin du premier semestre 2021 et a annoncé d'autres actions d'envergure cette année et celles à venir. « Ces actions sont la concrétisation de nos promesses qui ont été actées par le conseil municipal dans le cadre de notre programme triennal. Il s'agit notamment de construire trois nouveaux dispensaires et de transformer toutes les écoles de trois classes en six classes », a justifié Méman André Narcisse. Il a profité des différentes rencontres pour remercier les populations pour le climat de paix et de sécurité qui règne dans la ville et les a exhortées à continuer de prier. « Mais surtout à agir pour le renforcement du climat de paix et de sécurité, afin que la région puisse bénéficier des nombreuses actions de développement du Chef de l'État, Alassane Ouattara ».

Le dispensaire de Souapleu II va nécessiter un financement de 35 millions de FCfa et le bâtiment de trois classes, une enveloppe de 25 millions de la mairie.

Le sous-préfet de Bin-Houyé, Tapé Laba, représentant le préfet du département de Zouan-Hounien à ces rassemblements, a félicité le maire et son équipe pour ces actions de développement concrètes et les a invités à continuer dans ce sens, afin de répondre aux attentes des populations.

Les populations, qui adhèrent aux initiatives de leur maire, ont exprimé leur satisfecit. Que ce soit à Souapleu II ou à Zohougleu, leurs porte-parole ont exprimé leur reconnaissance au premier magistrat de la commune pour la réalisation de ces infrastructures et pour avoir tenu sa promesse de campagne à leur endroit.