Cote d'Ivoire: Bouaké - Kouamé Konan N'Sikan immortalisé à jamais dans la mémoire collective

En coupant le ruban, Nicolas Djibo, maire de la commune de Bouaké, venait ainsi, par ce geste symbolique, de baptiser l'avenue qui part du carrefour du quartier Beaufort jusqu'au terminus du quartier zone industrielle, longue de 2,7 kilomètres, du nom de feu le patriarche, Kouamé Konan N'Sikan.

Juste après, ce fut le dévoilement de la plaque qui matérialise ce baptême. C'était à l'issue d'une cérémonie d'hommage qui a eu lieu, vendredi 8 janvier, en face de la résidence de ce grand opérateur économique sise à l'entrée du quartier Zone industrielle, en présence de Jacques Konan Assahoré, directeur général du trésor et de la comptabilité publique, Daouda Diabaté, secrétaire général du ministère des affaires étrangères, de la famille de feu le patriarche, Kouamé Konan N'Sikan, et d'une forte délégation de la chefferie traditionnelle avec à sa tête, N'Goran Koffi II, chef de canton Faafouê.

Dans son allocution, le maire Nicolas Djibo a affirmé que l'hommage que toute la ville de Bouaké a décidé de rendre au patriarche Kouamé Konan N'Sikan, avec pour clou, le baptême de l'avenue qui porte à jamais son illustre nom, est un instant à la fois historique et mémorable. « L'instant est important, car Bouaké et toute sa région, on pourrait le dire, sont redevables à plus d'un titre, à celui qui est à l'honneur aujourd'hui », a-t-il souligné.

Pour le premier magistrat de la commune de Bouaké, depuis son rappel à Dieu, Kouamé Konan N'Sikan siège aux côtés des bâtisseurs de cette commune qui l'ont précédé dans le monde des ancêtres. « Parti presque de rien, autodidacte de son état, celui que nous célébrons a atteint des sommets dans plusieurs secteurs d'activités, au grand bonheur et des populations de Bouaké et, partant, de toute la Côte d'ivoire », a-t-il rappelé.

Mais au-delà de son parcours professionnel, le maire de Bouaké a tenu à relever la dimension humaine du patriarche Kouamé Konan N'Sikan. « Au plan des relations humaines, Kouamé Konan N'sikan incarnait aussi et surtout, le don de soi, la forme la plus achevée de la solidarité agissante envers tous ses frères et sœurs, sans aucune distinction », a-t-il salué.

Selon le maire, toutes ces valeurs du regretté ont été gravées dans le marbre pour servir de modèles pour les générations actuelles et futures.

Elles seront éternellement inscrites dans la mémoire collective de Bouaké par la volonté du conseil municipal.

Qui a décidé d'inscrire en lettres d'or, le nom de « Kouamé Konan N'Sikan », sur cette avenue qui traverse tout le quartier de la Zone où il a résidé, jusqu'à son rappel à Dieu.

Cette cérémonie a pu avoir lieu grâce sa famille biologique qui a donné son accord et s'est associée pleinement à l'évènement.

Au nom de la famille, Kévin Kaoty Kouamé, l'un de ses fils, a remercié toute la municipalité de Bouaké, avec à sa tête, le maire Nicolas Djibo, pour cette initiative. « Monsieur le maire, que pouvons-nous dire encore face à ce geste fort et remarquable ? », s'est-il interrogé.

Pour le porte-parole de la famille, l'acte que le maire et son conseil municipal viennent de poser, montre que le patriarche Kouamé Konan N'Sikan était un homme grand et qui n'a pas vécu inutilement. « L'avenue qui est dédiée du nom de notre père est la preuve qu'il a été un grand bâtisseur », s'est-il réjoui.

C'est dans les années 1980 que Kouamé Konan N'Sikan a créé la compagnie de transport : Union des transporteurs de Bouaké, qui a fait sa renommée sur le plan national et dans la sous-région. Il ne s'est pas arrêté au transport puisque le grand opérateur économique qu'il était devenu plus tard, a élargi son champ d'activité dans les domaines de l'hydrocarbure, l'hôtellerie, le courrier express, le génie civil, les carrières, etc.