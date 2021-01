Egypte: Le secteur privé est le moteur de la croissance économique

Le secteur privé - étant le moteur de la croissance économique - jouera un rôle plus grand dans le processus de développement lors de la prochaine période, notamment à la lumière de l'intérêt croissant du gouvernement à ouvrir de nouveaux horizons de développement qui contribuent à renforcer la participation du secteur privé aux grands projets sans précédent d'une manière qui aide à créer de nouveaux emplois, à faire progresser l'économie nationale et à augmenter les taux de croissance, a déclaré samedi 9 janvier 2021 le ministre des Finances Mohamed Maait.

Le ministre a fait référence aux attentes de la Banque Mondiale dans son dernier rapport intitulé "Perspectives économiques mondiales", sur la poursuite de la reprise graduelle de l'économie égyptienne des répercussions de la crise de coronavirus au cours de l'exercice financier en cours, et la réalisation de taux de croissance positifs de 2,7% du produit intérieur brut PIB, sautant à 5,8% au cours du prochain exercice, à la lumière de la tendance mondiale à fournir le vaccin contre ce virus.

Selon un communiqué publié par le ministère des Finances, M. Maait a ajouté que les prévisioins positives incluses dans le rapport de la Banque Mondiale reflétaient une fois de plus la cohésion et la solidité de l'économie égyptienne, ainsi que la flexibilité qu'elle a acquise face aux défis internes et externes, à la suite des réformes historiques adoptées par le président Abdel Fattah Al-Sissi et soutenues par le peuple égyptien.

Et le ministre de préciser que les résultats positifs du programme de réforme économique avaient permis au gouvernement d'augmenter les investissements publics et les dépenses pour l'amélioration des services de santé et d'éducation et de procéder aux projets de numérisation dont l'importance a doublé au vu de la pandémie qui nécessite une distanciation sociale et des transactions électroniques dans divers domaines.

M. Maait a indiqué que le gouvernement avait réussi à gérer efficacement la crise de coronavirus à travers une méthodologie flexible et proactive visant à atteindre un équilibre entre les soins de santé pour les citoyens et le maintien de la roue de la production, d'une manière qui contribue à sauvegarder les acquis de la réforme économique et à éviter les risques de chocs aigus, ce qui s'est reflété dans les indicateurs positifs de la performance de l'économie égyptienne.

"Les mesures économiques et financières prises par l'État, sous sa direction politique avisée, pour faire face aux répercussions de la crise ont contribué à son succès dans cette épreuve difficile par rapport à d'autres économies émergentes", a-t-il dit.

Le ministre a enfin rappelé que le président Al-Sissi avait ordonné - au début de l'émergence de la pandémie - d'allouer 100 milliards de LE au financement du plan de l'État pour faire face aux répercussions du Coronavirus et enjoint au gouvernement, au début de la deuxième vague, de renforcer le paquet de soutien financier, ajoutant que le gouvernement avait pris des mesures immédiates pour soutenir le secteur médical, en fournissant un milliard de LE au ministère de la Santé, notant le total des fonds supplémentaires destinées au soutien du secteur de la santé depuis le début de la pandémie s'était chiffré à 14,4 milliards de livres.