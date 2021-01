Egypte: Soutien considérable du Président pour faire réussir le Mondial de handball au pays

Le président Abdel Fattah Al-Sissi apporte un soutien considérable à la réussite du 27e championnat du monde de handball que l'Egypte accueillera du 13 au 31 janvier courant et qui représente l'événement sportif le plus important durant la période actuelle, le handball étant le sport le plus populaire dans le monde après le football, a affirmé le ministre de la jeunesse et des Sports, Ashraf Sobhy dans un entretien exclusif accordé à l'écrivain-journaliste et PDG de l'Agence de presse du Moyen-Orient, M. Ali Hassan.

M. Sobhy a adressé ses remerciements à la direction politique et au chef de l'Etat pour avoir appuyé l'achèvement des préparatifs de ce championnat en un temps record malgré les circonstances imposées par la pandémie de coronavirus, se félicitant également de la coopération et de la contribution des divers ministères et organes de l'Etat pour assurer le succès de cet événement mondial.

"Tous les préparatifs ont été finalisés selon des calendriers prédéterminés et les salles couvertes où se dérouleront les matchs du mondial feront la fierté de tous les Égyptiens grâce à la stratégie de construction employée sous l'ère du président Al-Sissi ,qui tient compte des plus hauts standards internationaux", a précisé M. Sobhy.

"Le haut comité d'organisation du championnat suit de près les moindres détails de cet événement, fort de son expérience préalable dans l'organisation de la coupe d'Afrique des nations et du tournoi de football qualificatif des prochains jeux olympiques".

"La fédération internationale de Handball, présidée par l'Égyptien Hassan Mostafa, n'a pas demandé l'ajournement du mondial sur fond de Covid-19, à la lumière des autres rendez sportifs que comporte l'agenda de 2021".

"Nous avons construit à cette occasion trois salles couvertes, la première est celle de la cité sportive dans la nouvelle capitale administrative et peut accueillir jusqu'à 7500 supporters, la deuxième est la salle "Hassan Mostafa" à la cité du 6 Octobre (5200 supporters) et la troisième est située à Borg Al-Arab à Alexandrie (5000 supporters), d'autant plus que nous avons modernisé la salle couverte du stade international du Caire", a renchéri M. Sobhy.

"L'infrastructure que nous avons établie pour héberger le mondial nous a coûté 3,2 mds de LE et nous permettra ultérieurement d'organiser d'autres grands événements sportifs sportifs", a-t-il fait savoir.

L'organisation du mondial de handball en ces temps de pandémie constituera un tournant dans l'histoire du sport et servira de référence pour la tenue des grands championnats prévus cette année comme la coupe du monde des clubs de la FIFA et les JO de Tokyo cette année, a-t-il noté.

"Notre ministère de la santé suivra en permanence les mesures de prévention contre le coronavirus adoptées pour empêcher toute contamination au sein des sélections participantes et ce dès leur premier jour d'arrivée jusqu'à leur départ", a -t-il révélé.

"Les 1200 volontaires qui veilleront au respect des règles de prévention contre le coronavirus ont été formés par des experts du ministère de la santé".

"Les matchs du mondial seront retransmis gratuitement sur les chaines égyptiennes afin que tout le monde puisse suivre cet événement sachant également que la présence du public dans les gradins sera limitée à 20% de la capacité d'accueil dans le cadre des mesures de précaution contre la Covid-19", a-t-il ajouté.

Le président du comité international olympique (CIO) Thomas Bach assistera à la finale qui sera disputée au stade du Caire, a révélé le ministre de la jeunesse et des sports, Ashraf Sobhy avant de souhaiter bonne chance à la sélection égyptienne.

Par ailleurs, M. Ashraf Sobhy a indiqué que son ministère avait entrepris au cours des deux dernières années des projets pour un coût de 28 mds de LE dont 14 mds débloqués par son ministère en plus de 14 autres réunis grâce à des partenariats avec le secteur privé.

Les nouveaux clubs de sport construits de par la République ciblent des millions de jeunes dans le cadre des efforts de l'Etat d'encourager l'investissement dans ce domaine, inciter la population à faire du sport tout en lui fournissant des lieux de loisir et de divertissement, a souligné le ministre, avant de faire état de 300 initiatives lancées par son ministère auxquelles ont participé 21 millions de jeunes.

Ces initiatives avaient pour objectif de faire connaitre les défis rencontrés par l'Etat à l'intérieur et à l'extérieur, la lutte contre la désinformation provenant particulièrement de médias étrangers et contre le fanatisme, a expliqué le ministre de la jeunesse et des sports, Ashraf Sobhy.