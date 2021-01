Ile Maurice: MMM - Dénonce la démonstration de la police et la mauvaise gestion du dossier du vaccin anti Covid-19

Le Mouvement Miliant Mauricien (MMM) a réuni la presse au Hennessy Park Hotel, à Ébène, pour passer en revue l'actualité en ce début de 2021.

Selon le leader du parti, Paul Bérenger, l'année 2021, a mal débuté avec cette démonstration de la police dans la comparution du ministre Yogida Sawmynaden. «C'est ene deploiement de force exagéré kot fine bloque Port-Louis. C'est du jamais vu bann tireur d'elite lor bann toit. C'est totalement exagéré et rode montrer ki c ene état policier. Ine essaye fer peur la population », a souligné Paul Bérenger qui démontre que l'année 2021 est déjà bouleversée.

De plus dans les enquêtes dans le cas de Soopramanien Kistnen et de Pravin Kanakiah, selon le leader des mauves, la police n'interroge pas les personnes qu'il faut et cherche pas les informations qu'il faut.

Autre volet de la conférence de presse, on aborde la question de la Covid-19, précisément les vaccins. Selon le leader du parti du coeur, le ministre Kailesh Jugutpal est un incompétent. «ou fine ecoute so conference de presse? Li fine dir ki nou pou gagne vaccins depuis Covax. Et en même temps fine lance ene Expression of Interest pou bann vaccin. Alors ki la situation est ki beaucoup de pays fini passe commanne et ena déjà ene penurie de vaccin. Mo met au defi le ministre Jugutpal dire quand fine fer sa expression of interest, car le Premier ministre dans so message de fin d'année fine dir ki bann vaccin attendu incessamment », a fait ressortir Paul Bérenger. De plus, il souligne que l'Organisation mondiale de la Santé a emis une recommandation pour qu'il y ait une temporisation de l'achat de vaccin pour que tous les pays soient approvisionnés.

Pour l'entente de l'opposition, Paul Bérenger souligne que la rencontre entre les leaders des trois partis devait avoir lieu le 4 janvier. Mais que cette rencontre est fixée au mardi 12 janvier prochain. Il souhaite que les parties s'entendent sur un programme que ce soit pour les élections municipales ou pour les élections générales. Pour l'instant le leader des mauves souligne qu'il y a une entente entre les trois partis.