Sénégal: Bordeaux - Youssouf Sabaly n'a pas encore discuté avec ses dirigeants pour sa prolongation

Alors que Bordeaux reçoit le FC Lorient samedi à l'occasion de la 19e journée de Ligue 1, Youssouf Sabaly, présent en conférence de presse ce vendredi, s'est exprimé sur sa situation.

Alors que son contrat arrive à terme en juin prochain, le défenseur sénégalais a fait savoir qu'il n'avait pas encore débuté les négociations avec ses dirigeants en vue d'une prolongation :

« Je n'ai pas encore discuté avec la direction. Il me reste encore six mois », a-t-il fait savoir. « On verra ce que l'avenir me réserve. Dans le football, on ne décide pas forcément de ce que l'on souhaite. Les choses viennent à nous. On verra bien », a ajouté Sabaly.

Même s'il dit se sentir bien chez les Girondins, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain reste ouvert à un départ si une proposition de ses dirigeants ne vient pas :

« Je suis bien ici. Si à la fin de mon contrat je n'ai pas quelque chose qui peut me maintenir au club, un autre challenge ne me dérangera pas (... ) Je suis dans un club que j'admire beaucoup, donc je donnerai tout jusqu'à la fin de mon contrat ».

Youssouf Sabaly joue à Bordeaux depuis 2016.