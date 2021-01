Cote d'Ivoire: Fonds de prévoyance militaires - 375 gendarmes et militaires se partagent un chèque de deux milliards Fcfa.

Le Fonds de prévoyance militaire (FPM) vient de soulager 375 militaires et gendarmes, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, depuis le 31 décembre 2020. Ceux-ci ont en effet, reçu, le vendredi 8 janvier, des chèques d'une valeur globale de 2 milliards de Fcfa,

La cérémonie de remise a eu lieu dans les locaux de l'hôtel Palm Club, à Cocody, en présence du Général de Division Koné Mambi, Directeur général de l'administration et des finances, représentant le Premier ministre, ministre de la Défense, du Général de Division Kouamé Julien, chef d'état-major Général des Armées Adjoint, représentant le Général de Corps d'Armées, Lassina Doumbia, Chef d'état-major général des Armées, du Colonel Olloé Antoine, représentant le Commandant Supérieur de la Gendarmerie, le Général de Corps d'Armées, Alexandre Apalo Touré et du contre-Amiral N'Guessan Kouamé Célestin, Chef d'état-major de la Marine, PCA du FPM.

A l'occasion, le directeur général du FPM, Colonel de Gendarmerie, Tanny Guy-Christian, a indiqué que les bénéficiaires sont issus des armées de terre, de l'air, de la marine et de la Gendarmerie nationale. Il a également souligné que cette activité constitue le deuxième axe majeur de notre institution. A savoir, accompagner les retraités et leur permettre d'aborder avec sérénité, la transition vers cette nouvelle étape de la vie. « Je voudrais vous inviter, chers nouveaux retraités, à ne pas rompre le cordon ombilical de la solidarité, ciment de la fraternité d'armes, en continuant à souscrire au Plan maladie du Fonds de prévoyance militaires et à vous acquitter de vos cotisations », a-t-il lancé.

Le directeur général du FPM a en outre, tenu à exprimer sa gratitude au Premier ministre, ministre de la Défense, pour sa sollicitude face aux difficultés rencontrées dans le fonctionnement du FPM. Ainsi qu'au Chef d'état-major général des Armées, et au Commandant Supérieur de la Gendarmerie, pour leur écoute.

Pour sa part, le Général de Division Koné Mambi, représentant le Premier ministre, ministre de la Défense, a adressé sa gratitude aux gestionnaires du FPM pour « la justesse de leurs actions » et pour « avoir su relever » les différents défis qui se sont présentés à eux. « Vous avez tenu la barre haut. Et le navire continue à voguer sur des flots paisibles. Merci pour cette gestion intelligente et efficiente ».

Aux bénéficiaires des chèques, il a recommandé de vivre décemment et d'investir pour continuer à tirer profit de ce fonds. « C'est une nouvelle vie qui commence. Sachez faire bon usage du Fonds que vous recevez aujourd'hui.

Créé par décret, le 12 septembre 1985, le fonds de prévoyance militaire a pour mission de faciliter aux militaires et gendarmes et leurs familles, l'accès à des soins de qualité. Mais aussi, d'améliorer leurs conditions morales, matérielles et sociales (aide au départ à la retraite, prêts sociaux, accès à la propriété immobilière).