Sénégal: Couvre-feu - 147 individus déjà arrêtés par la police entre Dakar, Thiès et Mbour

Quelque 147 personnes sont déjà interpellées par la police dans les régions de Dakar et de Thiès, depuis le début du couvre-feu, mardi dernier. C'est ce qu'a fait savoir le porte-parole de la police, commissaire Mouhamed Guèye.

« Il y a eu des manifestations, des personnes ont été interpelées pour non-respect du couvre-feu, et d'autres à la suite de manifestations émaillées d'incidents enregistrées dans certains quartiers de Dakar et de Mbour », détaille-t-il, précisant que parmi ces 147 récalcitrants en détention, 126 ont été arrêtés à Dakar, 27 à Mbour, et un seul à Thiès.

Le commissaire Guèye rappelle, par ailleurs, que la police nationale a déployé un dispositif de 1100 éléments en tenue et en civil pour faire respecter les arrêtés du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, et celui des Transports terrestres, Mansour Faye. Et pour ce faire, le policier informe que des check point ont été mis en place au niveau des zones stratégiques et des carrefours ainsi que des patrouilles motorisées pour permettre de faire respecter les mesures de restriction édictées par les autorités. Le port du masque est obligatoire au Sénégal pour une durée de trois mois. S. GUEYE