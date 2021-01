Angola: Exposition de photos sur le carnaval de Benguela

Lobito — Une exposition de photos sur le carnaval de Benguela sera ouverte au public en mars de cette année, au stade national d'Ombaka, pour célébrer l'édition 2021 de cette fête populaire.

Cette information a été transmise à l'ANGOP par le directeur provincial de la culture, du tourisme, de la jeunesse et des sports, Cristóvão Kajibanga, à l'occasion de la Journée de la culture nationale (8 janvier), précisant que la décision a été prise en tenant compte des mesures de biosécurité contre la pandémie de Covid-19.

«Il n'y aura pas de défilé. Nous allons demander aux groupes carnavalesques des photographies, des vêtements et des histoires de tout leur parcours carnavalesque et transmettre l'information, en particulier aux plus jeunes qui n'ont pas eu l'occasion de suivre le carnaval», a-t-il expliqué.

Cette information a été transmise à l'ANGOP par le directeur provincial de la culture, du tourisme, de la jeunesse et des sports, Cristóvão Kajibanga, à l'occasion de la Journée de la culture nationale (8 janvier), précisant que la décision a été prise en tenant compte des mesures de biosécurité contre la pandémie de Covid-19.

«Il n'y aura pas de défilé. Nous allons demander aux groupes carnavalesques des photographies, des vêtements et des histoires de tout leur parcours carnavalesque et transmettre l'information, en particulier aux plus jeunes qui n'ont pas eu l'occasion de suivre le carnaval», a-t-il expliqué.