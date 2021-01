Angola: La France finance la réhabilitation des instituts moyens agricoles

Luanda — L'Agence française pour le développement (AFD) mène, depuis décembre, une étude de faisabilité pour la réhabilitation de dix instituts moyens agricoles dans en Angola.

Le projet, selon la consultante de l'AFD, Celinda Rodrigues, vise à combler certaines lacunes constatées dans la formation des techniciens moyens agricoles formés dans ces établissements, car beaucoup ont des difficultés d'entrer à l'université, à enter sur le marché du travail, à entreprendre dans le secteur ou à développer une activité rurale.

L'initiative française s'inscrit dans le cadre d'une étude de faisabilité du Projet d'Appui aux Instituts Techniques Agricoles (ITA) en Angola.

Le programme, qui sera élaboré par l'AFD, précède d'une étude approfondie de l'état de fonctionnement de dix instituts dans le pays.

L'étude a commencé à l'Institut moyen agricole de Missombo, dans la province de Cuando Cubango , puis a été menée aux institutions de Dango (Huambo), Kapangambe (Namibe), Tchivinguiro (Huila), Bimbas (Benguela), Waco Kungo (Cuanza Sul), Negage (Uíge) et Camuaxi (Cuanza Norte), a-t-elle informé.

Comme dans d'autres instituts, à Cuanza Norte, la délégation s'est réunie avec les chefs du gouvernement provincial, des bureaux provinciaux de l'agriculture et de l'éducation, et de l'institut, ainsi que des enseignants et des étudiants, pour évaluer les difficultés rencontrées dans le fonctionnement de l'institution.

Le projet, selon la consultante de l'AFD, Celinda Rodrigues, vise à combler certaines lacunes constatées dans la formation des techniciens moyens agricoles formés dans ces établissements, car beaucoup ont des difficultés d'entrer à l'université, à enter sur le marché du travail, à entreprendre dans le secteur ou à développer une activité rurale.

L'initiative française s'inscrit dans le cadre d'une étude de faisabilité du Projet d'Appui aux Instituts Techniques Agricoles (ITA) en Angola.

Le programme, qui sera élaboré par l'AFD, précède d'une étude approfondie de l'état de fonctionnement de dix instituts dans le pays.

L'étude a commencé à l'Institut moyen agricole de Missombo, dans la province de Cuando Cubango , puis a été menée aux institutions de Dango (Huambo), Kapangambe (Namibe), Tchivinguiro (Huila), Bimbas (Benguela), Waco Kungo (Cuanza Sul), Negage (Uíge) et Camuaxi (Cuanza Norte), a-t-elle informé.

Comme dans d'autres instituts, à Cuanza Norte, la délégation s'est réunie avec les chefs du gouvernement provincial, des bureaux provinciaux de l'agriculture et de l'éducation, et de l'institut, ainsi que des enseignants et des étudiants, pour évaluer les difficultés rencontrées dans le fonctionnement de l'institution.