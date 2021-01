Angola: Les jeunes bénéficient d'une formation en technologies de l'information

Uíge — Mille cinq cents jeunes de la province d'Uíge bénéficieront, cette année, d'une formation professionnelle gratuite dans le domaine des technologies de l'information (TI), une action qui permettra une plus grande inclusion numérique dans ce groupe de la société.

Sous l'initiative de l'Association des jeunes volontaires entrepreneurs d'ingénierie l'information (AJVEII), cette association a formé, en 2020, 1 300 jeunes dans les domaines des technologies de l'information.

Lors de la cérémonie d'élection du nouveau président de l'AJVEII, Virgílio Cordeiro, qui s'est tenue ce vendredi, à l'assemblée constitutionnelle, le responsable a expliqué que son défi serait d'étendre le processus de formation dans toute la province.

À cette fin, il a indiqué que 400 jeunes étaient en formation pour permettre l'expansion de ce processus dans les 16 municipalités de la province.

Présent à l'événement, le gouverneur adjoint de l'Uíge chargé des Services techniques et Infrastructures, António Mutunda, a conseillé la nouvelle direction plus d'engagement et de détermination, en vue d'atteindre les objectifs fixés.

L'Association des jeunes Volontaires entrepreneurs d'ingénierie de l'information (AJVEII) a été créée en 2018 et comprend 589 membres, dont 39 sont des fondateurs.

Sous l'initiative de l'Association des jeunes volontaires entrepreneurs d'ingénierie l'information (AJVEII), cette association a formé, en 2020, 1 300 jeunes dans les domaines des technologies de l'information.

Lors de la cérémonie d'élection du nouveau président de l'AJVEII, Virgílio Cordeiro, qui s'est tenue ce vendredi, à l'assemblée constitutionnelle, le responsable a expliqué que son défi serait d'étendre le processus de formation dans toute la province.

À cette fin, il a indiqué que 400 jeunes étaient en formation pour permettre l'expansion de ce processus dans les 16 municipalités de la province.

Présent à l'événement, le gouverneur adjoint de l'Uíge chargé des Services techniques et Infrastructures, António Mutunda, a conseillé la nouvelle direction plus d'engagement et de détermination, en vue d'atteindre les objectifs fixés.

L'Association des jeunes Volontaires entrepreneurs d'ingénierie de l'information (AJVEII) a été créée en 2018 et comprend 589 membres, dont 39 sont des fondateurs.