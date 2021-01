Sénégal: Suppression des villes - Le maire de Rufisque Est en phase avec l'Etat

Les réactions continuent après la sortie du député Seydou Diouf proposant la suppression des communes. Le maire de Rufisque Est, Boubacar Albé Ndoye, qui a fait face à la presse, hier, se démarque de cette proposition.

En présence des autorités religieuses, coutumières, des «badiènus gox», des délégués de quartiers et du représentant du conseil de la jeunesse, l'édile de la commune de Rufisque Est a apporté la réplique au député Seydou Diouf et au ministre Ismaila Madior Fall. Les représentants des différents segments de la population ont été unanimes à exprimer un point de vue contraire à la proposition de ces responsables. Pour eux, une telle idée est contraire aux principes de la décentralisation et serait un recul de 20 ans pour Rufisque. «Le député Seydou Diouf a évoqué la possibilité de dissoudre les communes. Et avant, le ministre Ismaila Madior Fall a fait la même sortie. Vous avez pu constater que l'ensemble des acteurs présents ne sont pas d'accord pour la suppression des communes», a affirmé Boubacar Albé Ndoye. Et de préciser que cette proposition va à l'encontre du principe général à la base de la décentralisation, c'est-à-dire la proximité entre les gouvernants et les gouvernés.

Celui-ci affirme que l'esprit de la réforme avec la communalisation intégrale était de corriger les incohérences, les déséquilibres consécutifs au déphasage entre les charges et les compétences transférées aux communes. «La commune est la collectivité territoriale qui est la plus proche des populations en termes d'accessibilité, de réalisations et de soutien pour les populations. Aujourd'hui, les communes ont la compétence sur l'éducation, la santé, le développement local. Elles accompagnent l'école, les postes de santé, construisent des maternités. Donc, il est impensable de penser à dissoudre ces communes», a ajouté le maire de Rufisque Est et par ailleurs premier adjoint au maire de la ville de Rufisque.

La ville, un gouffre à milliards

Toutefois, il a dit être en phase avec le ministre Oumar Guèye et le Chef de l'Etat qui estiment que la ville en l'état actuel n'a pas de pertinence. «Il est constaté et c'est unanime que la ville aujourd'hui n'a pas une pertinence pour le développement de notre chère ville de Rufisque», a déclaré M. Ndoye. Pour les élus de la commune de Rufisque Est, la ville en tant collectivité territoriale, dans le fonctionnement des territoires, est une hérésie. Elle capte toutes les ressources des communes alors que celles-ci ont des compétences transférées par l'Etat en sus de la prise en charge des personnels municipaux après la dissolution de la ville en 2013. «La ville telle qu'elle a été créée en 1996 par la réforme n'existe plus et ses biens ont été répartis entre les 3 communes», a-t-il rappelé.

L'édile de Rufisque Est pense que la ville, aujourd'hui, est un gouffre à milliards qui, malgré ses moyens énormes, n'a fait aucune réalisation palpable dans son périmètre. C'est pourquoi il préconise une correction par une redistribution équitable des ressources entre les communes. A son avis, avec ces ressources, ces dernières pourront mieux prendre en charge les préoccupations des populations. «En 18 ans, a-t-il souligné, la ville a exécuté près de 80 milliards de FCfa de budget sans qu'on puisse mettre le doigt sur une infrastructure qu'elle a réalisée. Durant toute cette séquence, il n'y a eu que 4 milliards d'investissement.»

A la place d'une suppression des communes, Albé Ndoye a plaidé pour une mise en œuvre de l'intercommunalité telle qu'énoncée par les textes de la décentralisation. Que la ville soit une émanation de la volonté des communes qui lui confient des missions et l'accompagnent d'un transfert de moyens financiers pour la prise en charge des questions comme celles relatives à l'assainissement, la gestion des ordures, l'éclairage public...