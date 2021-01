Sénégal: Ligue des champions CAF - Teungeth FC dans la poule de la mort

Teungueth FC connaît désormais ses prochains adversaires en phase de poules de la ligue des champions africains. Le tirage au sort effectué, hier, vendredi 8 janvier, place le club rufisquois dans le groupe D dit de la mort en compagnie de trois autres formations maghrébines, toutes anciennes championnes d'Afrique. Il s'agit de Mc d'Alger mais aussi deux ogres du football continental, le Zamalek du Caire et l'Espérance de Tunis.

Du lourd pour les Rufisquois au vu du standing de ces formations qui ont été toutes sacrées championnes d'Afrique dans leur histoire. Si le Mc d'Alger n'est pas un des grands habitués des phases de groupe, il n'en est pas de même pour l'Espérance de Tunis (championne d'Afrique en 1994, 2011, 2018, et 2019) et le Zamalek qui a remporté à cinq reprises la Ligue des Champions.

Cités parmi les grands favoris de cette épreuve, les formations tunisiennes et égyptiennes scellent leurs retrouvailles quelques mois seulement après leur dernier face à face. Eliminée par le Zamalek, futur finaliste, en quart de finale la saison passée, l'Espérance Tunis sait ce qui l'attend dans cette phase de poule. Quoiqu'il en soit, les deux clubs maghrébins ne seront pas du pain béni pour les représentants du Sénégal. En accédant au top 16 dés sa première expérience sur le plan continental, Teungueth Fc ne se fixera pas de limite.

L'entraîneur du club rufisquois qui s'est déjà exprimé sur le tirage des groupes dit être prêt pour la compétition. «Quelle que soit la compétition, on va jouer nos chances à fond. Le but est d'être régulier en Ligue africaine des champions et de ne pas jouer une saison et disparaître pour des années... Il y aura toujours de la place pour faire quelque chose. On va se concentrer sur notre travail et on peut surprendre tout le monde. En tout cas, j'y crois et c'est le discours que je tiens aux joueurs», avise Youssou Dabo.

Après avoir réussi l'exploit d'éjecter le Raja de Casablanca au 2ème tour préliminaire, le club aura une nouvelle page d'histoire à écrire. Il s'agira de marcher sur les traces de la Jeanne d'Arc qui est le dernier club sénégalais accéder à la phase de groupe avec à la clé une place de demi-finaliste. La première journée de la phase de groupe a été programmée pour les 12 et 13 février prochains.

LE TIRAGE COMPLET :

GROUPE A

Al Ahly (Egypte), AS Vita Club (RD Congo), Simba (Tanzanie), El Merreikh (Soudan)

GROUPE B

TP Mazembe (RD Congo), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Al Hilal (Soudan), CR Belouizdad (Algérie)

GROUPE C

Wydad Casablanca (Maroc), Horoya (Guinée), Petro Atletico (Angola), Kaizer Chiefs (Afrique du Sud)

GROUPE D

Esperance Tunis (Tunisie), Zamalek (Egypte), MC Alger (Algérie), Teungueth FC (Sénégal)