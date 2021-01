Sénégal: Prévention du coronavirus en milieu scolaire - Les directives de Mamadou Talla

Face à la hausse des contaminations de covid19, le ministre de l'Education Nationale, Mamadou Talla est monté au créneau pour rappeler le «caractère obligatoire du respect des mesures barrières dans les lieux de service, plus particulièrement, les écoles et établissements scolaires».

Il l'a fait savoir dans une circulaire rendue publique hier, vendredi 8 janvier, et adressée aux Inspections d'Académie, aux Inspecteurs de l'Education et de la Formation et aux Chefs d'Etablissements et Directeurs d'école.

«Je vous exhorte à plus de rigueur et de vigilance pour le respect strict de cette exigence dans tout l'espace scolaire.

A ce titre, une dotation supplémentaire de 5 millions de masques destinée aux écoles et établissements des 16 académies pour endiguer la propagation de la maladie est déployée depuis deux jours. A cela, s'ajoute l'appui d'un montant de 1.056.405.500 F aux écoles et établissements publics et le transfert opéré à toutes les structures du niveau déconcentré dans le cadre de la gestion budgétaire 2020/2021», a dit Mamadou Talla.

Selon lui, «tous ces efforts combinés aux initiatives prises au niveau local, doivent concourir principalement au bon déroulement des enseignement apprentissages corrélativement à la lutte contre la pandémie». Le ministre de l'Education Nationale instruit ainsi les destinataires «de prendre toutes les dispositions nécessaires, chacun en ce qui le concerne, pour veiller à l'effectivité du port du masque dans l'espace scolaire et ses alentours».

Pour les régions de Dakar et de Thiès où la pandémie est plus concentrée, Mamadou Talla demande le respect strict des mesures prises par le ministère de l'Intérieur dans le cadre de la lutte contre la covid19. «Concernant les régions de Dakar et Thiès, en plus de l'obligation du port du masque dans l'espace scolaire, je vous demande de vous limiter aux activités strictement pédagogiques et d'éviter tout autre rassemblement, conformément aux dispositions des arrêtés n°030 et 031 du 6 janvier 2021 du ministre de l'Intérieur», a indiqué le ministre de l'Education Nationale.