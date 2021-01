Sénégal: Réforme de l'administration publique - Le CNFA se met à jour

Le Centre national de formation et d'action de Rufisque abrite, depuis avant-hier jeudi, un atelier de deux jours qui porte sur l'élaboration d'un Plan Stratégique de développement pour 2021/2026. Avec ce nouveau plan, le centre va devenir le Centre National de Développement des Ressources National des ressources de l'Etat.

Le Centre national de formation et d'action se dote d'un plan stratégique de développement pour se mettre à l'heure de la modernisation de l'administration publique. Après 60 ans d'existence, le CNFA de Rufisque a entrepris avant-hier jeudi le toilettage de ses textes pour opérer sa mue. L'atelier de deux jours a permis l'installation du comité de pilotage chargé de l'élaboration du Plan stratégique de développement du centre dont la création remonte à l'année 1962 avec pour objectif d'assurer la formation des agents de l'administration publique. Aujourd'hui, dans le cadre du renouveau de l'administration publique et de la mise en œuvre du Programme d'appui à la modernisation de l'administration, le centre ne peut plus assurer son rôle du fait des nombreuses difficultés auxquelles il est confronté.

Selon Amadou Camara Fall directeur de cabinet du ministre de la Fonction publique, «le CNFA éprouve plusieurs années un certain nombre de difficultés pour assumer pleinement sa mission d'assurer la formation continue des agents de l'administration. Ces difficultés concernent le cadre juridique et institutionnel inadapté et les incohérences du cadre d'organisation et de pilotage actuel ainsi le manque des ressources humaines».

C'est pourquoi, il urge de mettre à jour le centre pour faire «évoluer les missions, le cadre juridique et institutionnel du centre de formation et d'action (CNFA) pour en faire un Centre national de Développement des Ressources de l'Etat». D'où la nécessité de la mise en place de ce nouveau plan stratégique de développement 2021/2026. L'objectif de ce plan sera de permettre au centre de devenir une référence en matière de formation des agents de l'Etat qui repose sur trois piliers que sont : «la gestion rénovée des ressources humaines de l'Etat ; une meilleure prise en charge de la formation des agents de l'Etat ; et, un management performant du CNFA».

C'est la tâche assignée au comité de pilotage qui devra présenter un document dont la mise en œuvre permettra au centre de suivre les nouvelles dynamiques en cours dans le secteur de l'administration publique et d'être au niveau de gestion axée sur les résultats mais aussi d'être en cohérence, dans ses actions en phase avec les politiques publiques.