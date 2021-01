Sénégal: Appui à la valorisation de la production animale - Le ministère de l'élevage consolide le partenariat avec la DER/Fj

Le ministre de l'Elevage et le ministre délégué à l'entrepreneuriat rapide ont pris part à l'atelier sur la chaîne de valeur des filières animales. L'atelier qui s'est tenu à la sphère ministérielle de Diamniadio avait pour objectif d'évaluer les interventions de la DER/FJ dans le secteur pour un meilleur ciblage.

Afin de mieux promouvoir les chaînes de valeur dans le secteur de l'élevage, le nouveau ministre de l'Elevage Aly Saly Diop compte renforcer la collaboration avec la Délégation à l'Entreprenariat Rapide/FJ afin d'accompagner les acteurs du secteur dans le financement de leurs projets. Ainsi dans le cadre du PAVIE (Programme d'appui à la valorisation du projet des initiatives entrepreneuriales), l'Etat vise à faire de la filière animale un moteur de croissance. C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'intervention de la DER/Fj, dans les filières lait, bétail, viande, avicole et culture fourragère. Ces financements ont été réalisés avec l'appui de la Banque africaine de développement (BAD) et l'Agence française développement(AFD).

C'est un montant de 07 milliards de Frs CFA que la DER a déjà mis dans le secteur de l'élevage. L'atelier qui s'est achevé avant-hier était une occasion pour le ministère et son partenaire de capitaliser les retours d'expérience afin de mieux cibler les prochaines interventions. « Avec les contributions des acteurs et participants, nous disposerons d'observations et de recommandations pertinentes pour mieux orienter les financements des différentes chaînes de valeur des filières animales, d'améliorer la formulation des projets et d'assurer l'efficacité dans l'accompagnement, la mise en œuvre et le suivi des projets d'élevage financés à travers la DER/Fj », a promis Aly Salah Diop à l'occasion de la cérémonie d'ouverture.

Le ministre de l'Elevage a aussi partagé son souhait de voir la DER accroître ses financements dans le secteur de l'élevage : « je fonde beaucoup d'espoir sur la Der/Fj qui, grâce à des mécanismes de financements efficaces qui accordent une place prépondérante aux couches vulnérables, constitue une belle innovation. Je félicite la Der pour le travail remarquable déjà réalisé et les perspectives prometteuses qu'ils ont ingénieusement ouvertes aux acteurs de l'élevage et aux consommateurs » a dit le ministre. « Nous allons recueillir les attentes et les engagements des structures techniques et des organisations de producteurs », a laissé entendre Pape Amadou Sarr.

En phase avec son collègue, le ministre délégué à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes dit attendre beaucoup de cette rencontre des acteurs du secteur de l'élevage pour mettre en place un cadre harmonisé d'intervention dans les financements mais aussi les décaissements avec les institutions financières.