Mali: Hamari Traoré (Stade Rennais) - « C'est une bonne leçon pour s'améliorer. »

La réaction à chaud du capitaine rennais, Hamari Traoré, qui a livré une grosse prestation comme tous ses coéquipiers. Les changements en fin de match, d'un côté comme de l'autre du terrain, ont quelque peu chamboulé les Rennais, qui ont laissé Lyon recollé au score (2-2), alors qu'ils avaient deux buts d'avance jusqu'à la 79e minute.

"On est très frustrés parce qu'on a fait un bon match pendant les 75 premières minutes. Non ce n'est pas un manque de concentration, je pense qu'on manque un peu de malice. On aurait du négocier ces 15 dernières minutes [de meilleure manière], on n'a pas su le faire. C'est une bonne leçon, à nous de bien l'apprendre et d'avancer au fil du championnat."

Ca sonne comme une défaite quand on fait match nul comme ça, et quand on fait des séquences où vous avez largement dominé Lyon ?

Une défaite non, ça reste quand même un point de pris, il ne faut pas l'oublier, Lyon c'est une grande équipe, ils font un très bon championnat en plus jusqu'à présent. Je pense qu'ils n'ont jamais été autant malmené qu'aujourd'hui. On a montré les qualités de notre équipe, on peut rivaliser avec n'importe quelle équipe et on est frustrés sincèrement, de ce résultat. On aurait pu prendre les trois points. Maintenant on va continuer à travailler et à progresser, match après match.

C'est le meilleur match de Rennes depuis longtemps ?

Meilleur match je ne dirais pas, puisqu'il n'y a pas les trois points pour le groupe. Mais c'est une bonne leçon pour s'améliorer.

Qu'est-ce qui fait qu'on passe de la prestation terne de Nantes (0-0), à ce match où pendant 75 minutes on ne vous reconnait pas ?

Ce n'est pas pareil, parce que Nantes c'était un derby, le match était fermé, les deux équipes ont joué leur jeu, et on voyait que c'était un match plaisant [à disputer], un beau match. Les matches sont différents et aujourd'hui on a été bon [on a inscrit des buts], il faut continuer comme ça.

Au sujet de Eduardo Camavinga, qui est bien entré dans le match

On a toujours le Eduardo qu'on connait, aujourd'hui il a été comme d'habitude. Dans cette rencontre toute l'équipe était dans la difficulté, aujourd'hui on a tout fait pour que le collectif rayonne, et lui a été très bon. Je pense qu'il faut qu'il continue à garder ça, et ça va lui faire du bien pour la suite du championnat.

Le bilan de la première partie de saison

On doit encore progresser sur certains aspects, que ça soit offensif ou défensif, on doit mieux négocier nos matchs, comme ça on pourra devenir une grande équipe de ce championnat. En tout cas ce n'est pas mal, car on a 33 points comme la saison passée, le bilan est pas mal, mais on peut faire encore mieux, parce qu'on l'effectif pour. A nous de continuer à travailler, de bien analyser les points négatifs et essayer d'être meilleurs dans les matches à venir.

Un groupe assez jeune, un avantage pour la suite ?

Je pense que ça peut être bénéfiques pour nous, on pourra mieux travailler ensemble et on pourra avoir de meilleurs automatismes entre nous. Je pense qu'on va profiter de cela pour bien travailler dans la semaine et essayer de faire des gros matches, pour avoir de bons résultats les week-ends.

Africa Top Sports - Est-ce que les sorties de Terrier et Grenier (ex-Lyonnais) du côté de Rennes et les entrées de Cherki et Caqueret (68e minute) au milieu de terrain vous ont déstabilisé un peu ?

Pas déstabilisé ! Comme je l'ai dit je pense qu'il y avait, je dirais pas un peu de fatigue, mais je pense que mentalement on a reculé un peu et on leur a donné plus d'espace et c'est le genre de ballons où il ne faut pas grand chose pour faire la différence. Ils ont eu deux/trois ballons, et ils ont su les concrétiser.

Comme je l'ai dit, il faut qu'on revient sur ces points-là, pour mieux négocier nos fins de matches.

Au sujet de la prestation de Benjamin Bourigeaud

Il était sur le côté gauche, il livrait bien le côté et ça bousculait Lyon, c'est bien ce qu'il faisait, il bougeait très bien. Il a été bon et il a été récompensé par son but, on était tous contents pour lui. Même si on a eu match nul, c'est ça le point négatif de ce soir.