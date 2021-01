Sénégal: Couvre-feu à Dakar - A l'heure des réaménagements horaires dans les paroisses

De 21h à 5h, interdiction de circuler. Dakar est sous couvre-feu, et certaines paroisses, conscientes que cette mesure doit être respectée, comptent bien réaménager leurs heures de prières, pour permettre aux fidèles d'allier pratique de la foi et attitude citoyenne.

Sur l'avenue Cheikh Anta Diop, en face du couloir de l'université du même nom, se dresse la paroisse Saint-Dominique. Ses hautes marches lui donnent l'allure d'une montagne, et c'est à peine qu'on fait attention au secrétariat, affecté derrière l'édifice, dans un modeste bureau.S'y trouve le secrétaire Jacob Diatta. Le jeune homme, qui est entouré de statuettes de la Vierge Marie, se tient devant une table en bois au milieu duquel est posée une bible ouverte. Il jette un coup d'œil sur son téléphone. A cette heure, la prière devrait être bouclée. Mais, pense-t-il, les autres sont en train de se concerter pour établir un nouveau calendrier pour les heures de prière. Couvre-feu exige: l'adaptation s'impose ! Et les réaménagements ont déjà commencé. Jacob d'expliquer que « la messe de 18h 30 du samedi sera ramenée à 18h 00, afin que l'on puisse terminer tôt et libérer les gens.» Il en est de même pour celle de dimanche prévue à la même heure.

Près de l'Ecole nationale d'administration, la paroisse Sainte-Thérèse pointe sa croix en ciment haut vers le ciel. C'est d'ailleurs d'en haut que doit émaner la décision des réaménagements horaires. Selon le secrétaire Paul Dacosta, ils vont se faire « suivant les directives des pères évêques. » Ce n'est donc qu'après qu'on saura « si on va maintenir les lieux de culte ouverts, pour quel horaire et pour quelle formule ».

A Saint-Dominique pourtant, on précise que les fidèles de la paroisse n'habitent pas tous dans les alentours du lieu de culte. Ils viennent d'un peu partout, certains de Keur Massar. Ainsi, au vu de la distance, faire en sorte qu'ils partent tôt de la paroisse parait primordial, aux yeux de M.Diatta. Toutefois, c'est en chœur que Paul et Jacob invitent les fidèles au respect du couvre-feu récemment décrété par le président de la République. L'écho de ce chant du cœur ne se fait pas attendre. Pierre Birame Sène, de la chorale de la paroisse Saint-Dominique, dit être dans l'esprit des deux secrétaires interrogés. Mais il ne manque pas d'exprimer sa crainte de voir non pas les heures de prière changer, mais les lieux de culte fermés... encore.

... Baisse du chiffre d'affaires des restaurateurs

L'état d'urgence assorti d'un couvre-feu à Dakar a entraîné un ralentissement des commerces. Au premier jour du couvre-feu, gérants de fast-foods et de gargotes se plaignent déjà d'une baisse de leur chiffre d'affaires.

Le couvre-feu ne semble pas avoir bonifié les affaires des gérants de fast-foods et de gargotes, très prisés le soir par les Dakarois où l'on se plait à se sustenter dehors. Obligés de fermer les commerces avant 21 heures en cette période de couvre-feu, tout est au ralenti. Seuls quelques rares récalcitrants glandent anxieusement dans les rues désertes de la capitale au-delà de 21 heures. Cependant, cette mesure de lutte contre la pandémie de Covid-19 n'est pas sans conséquence pour les commerces. En effet, le temps que va durer le couvre-feu, il leur faudra se contenter de leurs gains journaliers. Même si le commerce de nuit était plus rentable, ils doivent se réinventer. La Covid-19 dicte sa loi. Il faut s'adapter. Abdoulaye Tow, gérant de fast-food, appréhende déjà les lendemains incertains de sa boîte : «nous nous sommes organisés pour nous adapter aux nouvelles mesures imposées par les autorités. Désormais, nous arrêtons dès 20 heures ». Toutefois, regrette-t-il, « à l'annonce du couvre-feu, deux de nos employés ont été envoyés au chômage. Nous leur avons demandé de rester chez eux pour les 15 prochains jours, le temps d'évaluer la situation».

Laye, comme l'appellent ses clients, révèle une perte d'environ 40 % de son chiffre d'affaire. Il avait l'habitude de travailler jusqu'à 2 heures du matin et les week-ends jusqu'à 4 heures. Mais, le couvre-feu est venu chambouler ses plans. Même sort pour Moussa, gargotier. Il est lui aussi obligé d'arrêter dès 20 heures. Ainsi, s'accommode-t-on de cette nouvelle exigence imposée par le coronavirus. Ceux qui vivent seuls sont dans l'obligation de passer leur commande dès 18 heures et de passer la récupérer avant l'heure fatidique. « Le premier jour du couvre-feu, je n'ai travaillé que pendant trois heures de temps. Je n'ai même pas pu vendre la moitié de ce que j'avais l'habitude de gagner », se désole Moussa, d'une voix affligée.

Abdoulaye, quant à lui, préparait quatre kilogrammes de « fataya » qu'il écoulait très facilement dans la journée. Mais, confie-t-il, « au premier jour, j'ai diminué en préparant deux kilogrammes que je ne suis pas parvenu à vendre ». Ce gérant de fast-food estime que la mesure de l'état d'urgence a surpris les citoyens qui n'ont pas été bien préparés par une bonne communication en amont. C'est ce qui, selon lui, explique que certains jeunes aient été réfractaires à la mesure. De son point de vue, l'Etat doit tenir un langage de vérité aux Sénégalais sur cette maladie. Toutefois, M. Tow pense qu'il faut, malgré tout, agir en bon citoyen et se soumettre aux exigences de l'état d'urgence, non sans manifester son scepticisme quant à l'efficacité de cette mesure.