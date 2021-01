Sénégal: Le Centre national de formation et d'action va opérer sa mue

Le Centre national de formation et d'action devra se réinventer pour se mettre à la hauteur des enjeux de l'heure et répondre aux attentes.

Longtemps laissé dans un état peu reluisant, le Centre national de formation et d'action (Cnfa) va désormais connaître une réelle transformation. Telle est la volonté du gouvernement, exprimée, hier, par le directeur de cabinet du ministre de la Fonction publique et du Renouveau du service public, lors d'un atelier tenu à Rufisque. Il est question d'en faire un Centre national de développement des ressources de l'Etat.

C'est l'objectif assigné au comité de pilotage installé lors de l'atelier de lancement du processus d'élaboration de son Plan stratégique de développement 2020/2021. Créé en 1962, le Cnfa a été, pendant longtemps, un cadre de formation par où sont passées plusieurs générations d'agents de la Fonction publique. Aujourd'hui, à l'heure de la modernisation de l'administration, ce centre doit se mettre à jour afin de pouvoir accueillir des stagiaires et offrir des formations en ligne avec la réforme du secteur public et surtout la mise en œuvre du Programme d'appui à la modernisation de l'administration (Pama).

Dans sa mission d'assurer la formation continue des agents de la fonction publique, le centre fait face à de nombreuses difficultés liées, entre autres, à « l'obsolescence de son cadre juridique et institutionnel, l'insuffisance des ressources humaines et à l'incohérence de son cadre organisationnel et de pilotage », a dit Amadou Camara Fall, directeur de cabinet du ministre de tutelle.

Selon lui, 59 ans après sa création, l'heure est venue pour les acteurs du centre et du ministère de prendre un nouveau cap en faisant « évoluer ses missions, son cadre juridique et institutionnel pour en faire un Centre national de développement des ressources de l'Etat ». D'où la nécessité de la mise en place de ce nouveau plan stratégique de développement 2021/2026. L'objectif sera, à ses yeux, de permettre au centre de devenir une référence en matière de formation des agents de l'Etat qui repose sur trois piliers que sont « la gestion rénovée des ressources humaines de l'Etat, une meilleure prise en charge de la formation des agents et un management performant ».

Au terme de ses travaux, le comité de pilotage produira un document stratégique dont la finalité répondra aux quatre exigences déclinées par l'expert en évaluation des politiques publiques, Gorgui Guèye. Il s'agira d'inscrire le Cnfa dans la dynamique des réformes en cours dans l'administration publique, d'actualiser le centre au niveau de l'approche «Gestion axée sur les résultats», de renforcer la cohérence de l'action du centre avec les politiques publiques, en lien avec la professionnalisation des ressources humaines et de renforcer l'efficacité de l'action dans les choix de gestion du centre.