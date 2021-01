Sénégal: Exposition - « I have this memory... »

A la galerie Cécile Fakhoury, des artistes entretiennent rêverie et réflexion. Dans le sillage de la neuvième édition du programme Partcours, la galerie Cécile Fakhoury Dakar met en lumière le travail d'artistes femmes. L'exposition «I have this memory it is not my own », à voir jusqu'au 19 février, se veut une invite à la rêverie et à la réflexion.

Rêverie, réflexion. Ces deux mots sont en apparence antinomiques. Que non. Avec une rare subtilité, la galerie Cécile Fakhoury Dakar a fait le pari d'en faire la matrice de l'exposition « I have this memory it is not my own ». Celle-ci s'inscrit dans le sillage du programme Partcours (l'art dans la cité). Le titre de l'exposition est extrait de la vidéo de l'artiste nigériane Rahima Gamba. Il s'agit d'une réflexion sur la construction de l'identité.

Pour cette neuvième édition, jusqu'au 19 février, la galerie met en lumière le travail d'artistes femmes. Au regard de la directrice de la galerie Cécile Fakhoury Dakar, la gent féminine est moins représentée pour des raisons sociales. « Il est important pour nous de montrer la diversité des pratiques et des univers visuels : sérigraphie, installation, vidéo tapisserie, entre autres », affirme Delphine Lopez.

Toutes les artistes ont ce regard sur l'histoire avec cette approche : « Comment articuler l'histoire dont on hérite, comme celle de la colonisation ou celle personnelle avec l'histoire collective », explique la directrice de la galerie. Selon elle, aucune allusion n'est binaire. « Ce n'est jamais tout noir, tout blanc. A une nuance près, c'est toujours entre les deux », avance D. Lopez ajoutant que c'est de cette complexité que nait l'histoire. « En acceptant la complexité de cette histoire, on peut écrire quelque chose d'autre même si les thèmes sont parfois un peu durs », observe Delphine Lopez. Sur ce registre, l'artiste kenyane Jess Atieno avec ses tapisseries en jacquard présente deux images de la colonisation.

En haut, elle représente la condamnation à mort d'un pasteur pour rébellion à l'ordre colonial et en bas, à l'inverse, c'est un agriculteur kenyan qui est chargé de faire régner l'ordre. D'un côté, il y a la rébellion, d'un autre la collaboration. Ces deux moments de l'histoire sont tissés entre eux. « L'idée est de montrer qu'il n'y a pas que les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. Les choses sont plus nuancées », déclare la directrice de la galerie. Pour elle, si on accepte cette nuance, quelque chose d'autre peut s'écrire, se créer. « On commence par l'œuvre, ensuite il y a un nouveau sens », analyse D. Lopez.

A l'entrée de la salle d'exposition, l'artiste marocaine Mariam Abouzid Souali donne le ton. Dans l'œuvre « The Fall », elle s'emploie à une reproduction de dessin à l'encre sur papier Hahnemühle. Les œuvres de Mariam Abouzid Souali nous plonge dans un univers enfantin : celui du jeu.

Au centre de l'espace d'exposition, l'artiste à la fois sénégalaise et italienne, Binta Diaw, allie histoire personnelle et celle collective. La créatrice utilise deux cordes de travail : la photographie et l'installation. Celle-ci représente la cale d'un négrier. Elle a été faite avec de la terre que Binta Diaw est allée chercher à l'île de Gorée. Cette démarche relève presque de la performance. Avec soin, Binta a cultivé la terre en la modelant. Chacune des travées est censée représenter un corps noir qui a été emporté par le commerce triangulaire. Pour la plasticienne, l'idée de sépulture dans la terre mère a germé. Sur la même lancée, elle a semé des graines avec l'espoir que certaines vont germer d'autres peut-être pas. Le schéma d'un cycle de la vie apparaît.

Identité

A côté de son installation sur l'esclavage et la colonisation, Binta raconte également une histoire plus personnelle au détour de photographies à l'inverse. La série est titrée « Paysage corporel ». Des parties du corps de l'artiste sont prises en gros plans et tirées en noir et blanc. Elles deviennent presque abstraites. A première vue, on ne se rend pas compte que c'est un corps. Au-dessus, l'artiste vient orner sa peau de ses flux de couleurs. « Avec une certaine fluidité, tout est en mouvement. Le propos est de montrer que l'identité n'est pas figée. Elle est dynamique », explique Delphine Lopez.

Dans la salle du fond, Adji Dièye, artiste italienne et sénégalaise a travaillé pour son installation avec le fond des archives iconographiques sénégalaises. Elle est allée piocher certaines images en mettant au goût du jour la structure de la presse à papier d'un journal qui se déploie.

En bas, de la salle d'exposition, l'artiste nigériane Rahima Gambo a un parcours assez intéressant. Elle était photoreporter au départ dont la démarche était de donner des photographies d'un événement les plus objectives possibles. Elle arrive à un stade où elle dit « je ne peux plus après cette soit disant objectivité ». « J'ai besoin de retourner à quelque chose de plus sensible », dit l'artiste. Elle trouve son corps pour réapprendre à rencontrer les gens, un paysage. « Comme tous les autres artistes, la trame, c'est de raconter une histoire à partir d'un point de vue particulier», confie Rahima Gambo.

Au regard de Delphine Lopez, la temporalité de notre monde a changé notre façon de réfléchir, de penser, avec la crise sanitaire. Chacune des œuvres de l'exposition « I have this memory it is not my own » est à redécouvrir, jusqu'au 19 février, avec plusieurs niveaux de lecture. Du plus littéral au plus symbolique.