Cameroun: CHAN 2021 - Le sélectionneur du Cameroun songerait-il à démissionner ?

Martin Ndtoungou Mpilé songerait-il à quitter l'équipe nationale A' du Cameroun à quelques jours de l'ouverture du CHAN 2021 ? La question mérite d'être posée après ses déclarations suite à la défaite du Cameroun contre la Zambie (0-2) lors du tournoi amical, dénommé «Mini CHAN», qui a fait office de préparation pour les Lions indomptables.

« Je suis très déçu. On a perdu une nouvelle fois et j'ai besoin de réfléchir », a indiqué Ndtoungou Mpilé devant la presse après la défaite contre les Chipolopolo, évitant d'en dire plus sur ses réelles intentions. « Pour le moment je n'ai pas de déclaration à faire », a-t-il ajouté, avant d'analyser brièvement la prestation de ses poulains.

« On a fait une bonne première mi-temps et après on a pris un but en début de deuxième mi-temps et après tout s'est dégradé complètement ».

Lors de ce mini-tournoi, le Cameroun a fait un match nul contre l'Ouganda (1-1) avant de perdre contre le Niger (1-2) et la Zambie.

Pays hôte du CHAN 2021, le Cameroun, il faut le rappeler, se situe dans le groupe A en compagnie du Burkina Faso, du Mali et du Zimbabwe.