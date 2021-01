Cote d'Ivoire: Développement local - Mariatou Koné inaugure le centre de secours d'urgence équipé de Boundiali

Le Centre de Secours d'Urgence (CSU) de Boundiali est désormais opérationnel. Construite sur une superficie de 8345 m2 l'infrastructure a été inaugurée le jeudi 7 janvier 2020 par la Ministre de la Solidarité, de la Cohesion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, Mariatou Koné, par ailleurs Maire de ladite commune, et la Représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, Madame Carol Flore-Smereczniak.

« Je voudrais remercier le Président de la République SEM Alassane Ouattara, le premier Ministre Ahmed Bakayoko et mon frère le Ministre Vagondo DIOMANDE, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui nous apporte un soutien inestimable, à travers ce centre, en vue de la prévention des risques », s'est-elle réjouie. Poursuivant elle a exhorté les bénéficiaires et les populations « à faire dans la durée, un bon usage du centre et de ses équipements".

Ce centre permettra de renforcer les capacités opérationnelles des sapeurs-pompiers civils et leur permettra également de travailler dans des conditions optimales. Il dispose d'engins de dernière génération, notamment un fourgon pompe tonne pour lutter contre les incendies,un véhicule de secours à victimes et autres outils indispensables pour le fonctionnement du CSU.

C'est un appui du PNUD avec le financement du Japon. « Nos actions conjuguées de réhabilitation d'infrastructures et de dotation en équipements individuels et collectifs avec l'appui financier du Japon pour un montant de 233 588 075 FCFA, visent à améliorer la fonctionnalité et les capacités d'intervention du Centre de Secours d'Urgence de Boundiali. Elles se traduisent par des aménagements et des équipements complémentaires au CSU ainsi que l'aménagement d'un terrain omnisport devant contribuer à créer et à renforcer la cohésion entre les populations et les pompiers civils, indispensable dans les interventions en cas de sinistres », a indiqué la Représentante Résidente du PNUD.

Pour le Directeur Général de l'Office National de la Protection Civile (ONPC) Amankou Kassi Gabin, représentant le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, Cet édifice que nous inaugurons ce jour a été construit sur fonds propres par l'ONPC pour un montant de 115 648 222 FCFA. Il a été construit sur une superficie de 8345 m2 obtenu grâce à la Mairie de Boundiali et l'appui des autres collectivités du département de Boundiali. », a-t-il précisé.