Cote d'Ivoire: Boundiali - Mme le maire inaugure le foyer des jeunes réhabilité

Fermé depuis 2011, le Foyer des jeunes de Boundiali rouvre ses portes. Le bâtiment réhabilité a été inauguré, le 7 janvier 2021, par la Ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, Mariatou Koné, par ailleurs Maire de la commune de Boundiali.

Cette réhabilitation est intervenue suite à l'appui sollicité par la Maire Mariatou Koné au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). La Maire voudrait à travers cette action d'offrir un cadre d'échanges sain et de divertissement à la jeunesse de Boundiali. Outre sa réhabilitation, le foyer a été équipé d'un forage par le PNUD.

La Représentante Résidente du PNUD Carol Flore Smereczniak a procédé également à la remise de deux tracteurs à la Mairie de Boundiali afin de l'aider dans ses efforts de salubrité . Occasion pour la première magistrate de la commune de faire le bilan de la fructueuse coopération avec l'agence onusienne .

« Grâce à vos appuis et à votre confiance en notre gouvernance, la commune de Boundiali a bénéficié au cours de ces derniers mois de projets de soutien aux communautés et aux jeunes. Je voudrais rappeler entre autres : L'équipement de la Mairie d'un tracteur agricole muni d'une pelle chargeuse pour le ramassage d'ordures ; L'équipement de la Marie d'un autre tracteur agricole muni d'une benne pour le ramassage d'ordures ; S'ajoutent à ces appuis majeurs d'autres soutiens en équipements au cours de la période 2017-2019, à savoir : L'équipement de la Marie en ordinateurs de bureau, d'un ordinateur portable et d'une photocopieuse ; La Réhabilitation et l'équipement de l'Institution de Formation et d'Education de la Femme (IFEF) ; Le don de chaises à l'Association des Femmes de Tombougou-Samorosso », a-t-elle indiqué

Pour la représentante résidente du PNUD Madame Carol Flore Smereczniak, toute cette collaboration vise un seul objectif, contribuer au renforcement de la cohésion sociale au niveau local.

« Je voudrais rappeler à tous, et particulièrement aux jeunes qui sont les premiers bénéficiaires de ces infrastructures, notre nécessaire contribution à l'amélioration de l'environnement social national et local, et ce, quel que soit le lieu où nous nous trouvons et les responsabilités que nous assumons », a-t-elle déclaré.

En guise de reconnaissance pour toutes les actions du Pnud au profit des populations de Boundiali, la représentante résidente du Pnud a été baptisée du nom sénoufo : Koné Gnidanhan ( qui signifie en français, celle qui apporte la chance ). Cette chance, Madame le Maire la souhaite pérenne pour le bonheur de ses administrés.