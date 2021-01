Maroc: Roma 2 - 2 Inter - Achraf Hakimi buteur

Ce dimanche 10 janvier 2020, l'international marocain Achraf Hakimi a inscrit un superbe but dans le match face à la Roma. Score 2 - 2.

Pour le match comptant pour la journée 17e journée de la Serie A, les Romains recevaient l'Inter de Milan. Match nul 2 - 2 avec un magnifique but du latéral droit marocain, Achraf Hakimi.

C'est dans un stadio Olympico placide que s'est déroulé l'un des matchs les plus prolifiques de la serie A italienne. La Roma et L'Inter, respectivement 3e et 2e au classement, se sont données coups pour coups dans ce match, avec 51% de possessions pour la Roma et 49% pour la Roma.

À la 17e, le milieu de terrain italien Lorenzo Pellegrini, sur une passe de Mikhitaryan, inscrit le premier but de la partie, et donne l'avantage à l'équipe hôte. Le score de 1 - 0 restera à la pause. Au retour des vestiaires, sur un corner tiré par Marcelo Brozovic, le colosse défenseur slovaque de l'Inter, Milan Skriniar, jaillit et égalise d'une tête rageuse.

Mais le bijou de ce match, nous vient du jeune latéral droit marocain du club entrainé par Antonio Conte. À la 62e minute de jeu, il reçoit une balle de M. Brozovic, essaie de centrer mais n'y arrive, décide donc de prendre seul l'initiative, contrôle la balle aux abords de la surface, de la droite vers la gauche, fais une feinte de centre qui laisse sur place le défenseur anglais Chris Smalling(Roma), et d'une frappe enroulée du pied gauche, trompe le gardien romain, Pau Lopez.

Après avoir dépassé les romains au score, les coéquipiers de Romelu Lukaku commencent à reculer et laissent trop d'espaces à leurs adversaires du jour. Sorti à la 82 e minute, A. Hakimi, assiste du banc à l'égalisation du défenseur romain Gianluca Mancini, à la 86e, sur un corner tiré par G. Villar. La Roma va continuer de pousser après être revenue au score, mais l'arbitre de la partie, va mettre fin à cette passionnante rencontre.

Score final, 2 buts partout.

Encore un excellent match du marocain, qui inscrit son 6e but de la saison.