Ile Maurice: Mahmad Aleem Bocus vs Rama Valayden - Quand le prof croise le fer avec l'élève

En pleine plaidoirie sur le bienfondé de l'affidavit de Simla Kistnen dans la private prosecution contre le ministre du Commerce Yogida Sawmynaden, le ton de Mahmad Aleem Bocus change. Avec Raouf Gulbul, l'avocat défend le ministre qui a comparu dans le box des accusés le jeudi 7 janvier.

Sa plaidoirie prend une tournure plus personnelle. Il fait la leçon à l'un de ses anciens élèves en cours de droit, mais sans le citer. Il s'appuie sur cette expérience passée pour renforcer ses arguments sur l'invalidité de la procédure entamée par la veuve de Soopramanien Kistnen, agent du MSM dont le corps a été retrouvé calciné dans un champ de cannes à Telfair, Moka.

Après la pause déjeuner, c'est au tour de l'élève de répondre au professeur. Il s'agit du premier avocat de l'équipe des Avengers à prendre la parole : Rama Valayden. Il admettra que l'avocat de la partie adverse a bien été son professeur. Pour mieux le contredire. Demandant à la cour si quelque chose n'a jamais été fait est-ce que cela veut dire qu'on ne peut pas le faire. Retour sur le parcours des deux hommes.

La déposition de Simla Kistnen hier au CCID vient renforcer encore plus l'accusation déjà faite contre le ministre du commerce à l'ICAC, a dit Me Rama Valayden à la sortie du bureau du CCID. De nouveaux documents ont été déposés notamment les relevés bancaires des comptes de Simla et Soopramanien Kistnen et qui démontreraient qu'il n'y avait aucune rentrée d'argent provenant de Yogida Sawmynaden. Me Roshi Bhadain a de son côté, parlé de contrats obtenus par la compagnie de Kistnen juste avant les élections concernant des travaux pour le compte du conseil de district de Moka-Flacq.

Des contrats valant en tout Rs 8 m. Le plus éton-nant, a dit Me Roshi Bhadain, c'est que l'adresse de la compagnie de Kistnen, Rainbow Construction, serait sise à la Rue Mère Barthélémy, Port Louis, dans un bâtiment qui appartiendrait au ministre du commerce. L'avocat et leader du Reform Party a déclaré aussi que la déposition d'aujourd'hui n'a rien à faire avec l'audience à la cour de district de Port Louis. «Peu importe ce que vient dire la police ou le DPP ce mardi, je dois présenter ma plaidoirie de même que Sanjeev Teeluckdharry. Cette affaire a déjà commencé'». Par ailleurs, il a fait état de nouvelles initiatives légales concernant Angus Road Gate et cette fois, dit-il, «c'est toute l'équipe d'Avengers qui en prendra la charge.»

Mahmad Aleem Bocus candidat battu devenu président

Début mars 2020, quelques jours avant le confinement, Mahmad Aleem Bocus est nommé président de la Competition Commission. Il vient s'ajouter à la longue liste de candidats battus aux législatives de 2019 qui ont obtenu une nomination. Lors des dernières élections, Mahmad Aleem Bocus, 66 ans, est l'un des colistiers d'Anwar Husnoo dans la circonscription n°3 Port-Louis maritime/Port-Louis Est. L'avocat de profession n'en est pas à sa première nomination. En mars 2017, il accède au fauteuil de président de l'Information and Communication Technologies Authority (ICTA). Il connaît déjà l'institution car à sa création en 2002, Mahmad Aleem Bocus avait été son premier directeur des affaires légales. Ce légiste a aussi des liens avec Raouf Gulbul, l'autre avocat qui défend le ministre Yogida Sawmynaden.

Raouf Gulbul est un candidat battu du MSM dans la même circonscription que Mahmad Aleem Bocus, aux élections de 2014. En novembre 2017, Mahmad Aleem Bocus a révélé devant la commission Lam Shang Leen ce qu'il savait d'une rencontre nocturne entre Raouf Gulbul et un religieux à une station-service de Saint-Pierre, en pleine campagne électorale 2014. Rencontre qui avait fait couler beaucoup d'encre sur l'éventualité que cette réunion ait pu servir au financement de la campagne de Raouf Gulbul avec de l'argent provenant du trafic de drogue. Mahmad Aleem Bocus a déclaré devant la commission Lam Shang Leen qu'il n'avait pas participé à la réunion et qu'il avait fait la liaison entre Raouf Gulbul et l'homme religieux, le maulana Haroon.

Rama Valayden : habitué des "high profile cases"

Ce n'est pas la première fois que Rama Valayden paraît pro bono, c'est-à-dire sans réclamer d'honoraires. Il a défendu gratuitement des suspects n'ayant pas les moyens de payer, comme dans l'affaire de l'incendie de L'Amicale. En 2018, les quatre condamnés dans l'affaire L'Amicale ont été libérés après 19 ans d'incarcération. Rama Valayden, leur avocat, ayant pu prouver une erreur dans le calcul pénitentiaire. L'homme de loi a aussi défendu Marcelin Azie dans le cas du viol et meurtre de Nadine Dantier. Les tests ADN sollicités par l'avocat ont joué en faveur de la libération de Marcelin Azie. Rama Valayden est abonné aux high profile cases. Dans l'affaire Michaela Harte, il obtient la relaxe des deux employés d'hôtel, Avinash Treebhoowoon et Sandip Moneea.

Le 10 janvier 2011, Michaela Harte, jeune mariée irlandaise en lune de miel à Maurice avec son mari, John McAreavey, est retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel. Ces deux employés de l'établissement avaient été arrêtés et traduits devant les Assises avant d'être relaxés après décision des neuf jurés. Défendant Sandip Moneea, Rama Valayden avait soumis un rapport aux autorités relevant des anomalies au niveau de l'enquête policière. Sur le plan politique, Rama Valayden a été un bouillant Attorney general de 2005 à 2009. Ses prises de position lui ont valu de nombreuses critiques, notamment que la majorité des victimes de brutalité policière étaient des créoles.